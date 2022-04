La crisis en San Lorenzo no se detiene. Mientras Fernando Berón, nuevo entrenador interino en reemplazo de Pedro Troglio, dirigía el plantel por primera vez, se confirmaron los pasos al costado de Mauro Cetto, manager futbolístico; José Di Leo, a cargo del Departamento de Fútbol; y Sebastián Echave, jefe de scouting.

"El presidente Horacio Arreceygor y el vice Matías Lammens se reunieron con Mauro Cetto y definieron la desvinculación de común acuerdo del manager y de su equipo de trabajo", comunicó el club en sus redes sociales.

"Sentí que había cosas que no podía cambiar y eso me llevó a tomar esta decisión, con mucho dolor", asumió Cetto. "Desde el primer día di lo mejor de mí para ayudar al club a salir del difícil momento que atraviesa", escribió el ex manager en un breve comunicado.

"Agradezco a quienes confiaron en mí y me dieron esta oportunidad, y sobre todo al hincha, que apoyó en forma incondicional, incluso en momentos difíciles. Deseo que el club vuelva a los lugares de protagonismo que por su historia merece", afirmó el "Colo" Cetto, que asumió en junio del año pasado y durante su gestión el equipo "santo" ganó 8 partidos sobre 35 jugados. Además, la salida de los hermanos Oscar y Angel Romero, fueron detonantes en su relación con los hinchas.



Habló "Pipi" Romagnoli

Tras la salida de Troglio, luego que el Ciclón fuera eliminado por penales de la Copa Argentina ante Racing de Córdoba (del Federal A) el miércoles pasado, el entrenador de la reserva, Leandro Romagnoli, reconoció este viernes que el club vive un "momento parecido" a cuando jugó la promoción contra Instituto de Córdoba.

"Es un momento similar al 2012 y eso me pone muy triste. Les pido a los hinchas que nos apoyen, porque es un mal momento y necesitamos la ayuda de ellos", comentó el ídolo azulgrana, y añadió: "Asumí en la reserva y quiero hacer experiencia antes de dar un salto a Primera. Le deseo lo mejor a Fernando Berón en este interinato, creo que es el indicado para el momento".



El "Pipi" estuvo hace dos años al frente con Hugo Tocalli y luego se fue del club porque no le dieron continuidad. "Tenemos que pensar en la temporada que viene y mirar el promedio, aunque esta vez estamos a tiempo", dijo a ESPN, y agregó: "No hablé con Marcelo (Tinelli) y si vuelve, será bienvenido porque es fanático del club. Lo importante es que estemos juntos cada uno en su lugar", sentenció.

"Coincido con Néstor (Ortigoza) en que tocamos fondo. Veo a un equipo con jerarquía entre jugadores jóvenes y grandes. Son lo más importante, por encima del entrenador, y también son los que determinan la situación", afirmó Romagnoli.

El dolor de Ortigoza

En este punto, Ortigoza había hecho una fuerte autocrítica sobre el presente del equipo. "Estamos mal, tristes y dolidos porque estamos fallando a nuestra gente, a la historia del club. Me incomoda, pero el plantel se hace responsable de este mal momento. Somos San Lorenzo, un club muy grande para estar donde estamos. El que no esté capacitado para salir de esto, que dé un paso al costado", comentó el experimentado volante.

Después, el referente azulgrana se refirió a la cantidad de técnicos que se marcharon de San Lorenzo en los últimos años. "Se fueron Pedro, antes Monarriz, Paolo (Montero) y atrás ocho más. Esto no puede ser. Tenemos que estar a la altura de lo que es San Lorenzo, este escudo motiva al rival y vos tenés que estar siempre al 100. Pero no lo estamos y cuando no lo estás, pasan estas cosas", concluyó Ortigoza.



El Ciclón buscará la recuperación por la Copa de la Liga este domingo contra Platense en el Nuevo Gasómetro, después de caer ante Sarmiento de Junín (2-1) en la fecha pasada.