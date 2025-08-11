Ayer no hubo clases en las universidades nacionales por un paro de los gremios docentes y no docentes, que reclaman un aumento salarial y fondos para el funcionamiento del sistema educativo. En algunas unidades académicas el paro se extenderá por toda la semana. “Hoy tenemos recursos apenas para mantener abiertas las universidades, es decir, para pagar la luz y el gas, pero para ninguna otra activ
Paro de docentes y no docentes por falta de presupuesto
Las universidades comenzaron el plan de lucha contra el ajuste libertario
Los gremios iniciaron una serie de medidas de fuerza, que en algunas instituciones se extenderán toda la semana. Reclaman más fondos y mejoras salariales.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.