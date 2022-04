La Internacional Progresista (IP), organización que reúne a economistas, abogados, investigadores y políticos de todo el planeta, reclamó hoy la creación de un nuevo orden financiero que sustituya la operatoria del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Yanis Varoufakis, ex ministro de Finanzas de Grecia, habló en videoconferencia como integrante del equipo de 12 especialistas de cuatro continentes que investigarán el accionar del FMI en todo el mundo. El FMI se ha transformado en “el alguacil de las oligarquías de todo el mundo”, dijo e hizo un llamado público a diseñar “un plan global” que sustituya al sistema actual “tóxico” que encabeza el FMI por uno que contribuya “a mejorar la estabilidad financiera de los países” y coadyuve para apuntalar “las políticas de desarrollo” de las naciones, dijo el ex ministro helénico.



En la presentación virtual coordinada desde Washington DC también expusieron Andrés Arauz, ex candidato a presidente de Ecuador, Karina Patricio Ferreyra Lima (Brasil), investigadora de Leeds University, Jayati Ghosh (India), catedrática de Economía en la Universidad de Nehru en Nueva Delhi, Akmal Hussain (Pakistán), y Fernanda Vallejos, ex diputada nacional de Argentina.



Los expertos coincidieron en sus críticas al FMI y esbozaron los lineamientos generales de un plan de acción para denunciar en los estrados jurídicos internacionales y locales el accionar ilegal y violatorio de todas las normas del derecho internacional público y de los derechos humanos a las que recurre, de forma sistemática, el Fondo Monetario en consonancia con gobiernos locales.