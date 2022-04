Es una aplicación para jugar y hacer predicciones de fútbol. Se llama Golazo LPF, una especie de Prode diseñado por cuatro amigos fanáticos del fútbol y especialistas en tecnología, que heredó elementos del viejo juego de los pronósticos, ya que hay que acertar los resultados de los partidos de la Liga Profesional de Fútbol, pero también el minuto de los goles y los autores de estos.



Esta app tiene características propias que lo diferencian del Gran DT y del Prode: no hay apuestas por dinero, no es importante la puntuación que un medio les pueda dar a los jugadores, sino solamente si hacen goles o no y, encima, tienen el respaldo de ser una aplicación oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Golazo nació luego de varias charlas y reuniones entre nosotros, donde al juntarnos para ver algún partido muchas veces decíamos ‘vas a ver que entra tal y en el minuto 80 hace el gol’”, cuenta Mariano Campos, co-creador de la app, a Líbero.

“Una vez casi acierto con eso, y ahí notamos que teníamos algo entre manos. Como en la Argentina somos todos DTs, quisimos hacer algo que fuera divertido, masivo y totalmente gratuito para jugar, en donde todos puedan tener chances en base no solo a la suerte, sino también a sus conocimientos futbolísticos y destreza para poder pronosticar los resultados de los encuentros. Además, de quiénes y cuándo podrían hacer los goles”, agrega.

La mecánica de juego de Golazo es básicamente la de arriesgar los resultados de los partidos, quiénes convertirán los goles en cada uno y en qué minuto exacto. Pero si bien no hay dinero de por medio, sí hay algo que limita la cantidad de predicciones que se pueden hacer por fecha: se cuenta con 50 “pelotas” por encuentro para poder jugar, que hay que saber repartir entre los 14 partidos. Cada acierto en los resultados, goleadores y minutos en los que hacen los tantos equivalen a puntos, que son los que la app toma en cuenta para determinar al ganador de cada jornada futbolera.

“El puntaje máximo que podés conseguir en la aplicación son 1.150 puntos. Para eso, tenés que acertar todo. De esta manera, vas sumando puntos fecha tras fecha, se conforma un ranking y el que más saque se va a Qatar”, describe Campos, anunciando lo que será el máximo premio que entregará la aplicación.

“Ahora, si le erraste a la cantidad de minutos, se te descuenta diez puntos. Ahí bajas a 1.140, por ejemplo. Y así sucesivamente. Todos están involucrados en el negocio: las marcas auspiciantes, la AFA, y los clubes de fútbol. Al ser gratuito, hoy Golazo cuenta con 220 mil usuarios. Intentamos ocupar desde hace un tiempo lo que fue el Prode”, sentencia.

En cuanto al uso de la app, es simple y sencilla. Se baja desde el Play Store, se registra con Facebook o Gmail, y se coloca el club del cual es hincha. Una vez adentro, la pantalla deriva a los pronósticos. Luego, se navega por la APP y lo transporta hacia los partidos, hasta llegar al fixture y se comienza a jugar. Son tres variables fácil de manejar: muy rápido, intuitivo y simple.

“Erradicamos la palabra apuesta, porque Golazo es un golazo. No se juega por dinero, no hay transacciones, e inclusive las experiencias y los premios son inolvidables. Los fines de semana le regalamos al ganador de cada partido de Primera una camiseta de su club. Es decir, en cada fecha hay 14 ganadores”, revela el co-autor.

Y asimismo, agregó: “Después hay otros premios acumulados. El ganador del ranking general, cuando termine el torneo local ganará un viaje al Mundial de Qatar para alentar a la Selección Argentina. El segundo, junto con diez amigos, van a poder jugar un partido en el predio de la AFA en Ezeiza, un premio único que no se puede pagar con dinero”.

El camino para llegar a la madre que nuclea el fútbol argentino no fue sencillo, porque a los clubes y a los directivos de la Liga Profesional les cerraba la idea, pero faltaba el visto bueno de la AFA. Luego, al tener la aprobación de la Asociación se les allanó bastante el camino.

“Somos gente normal que pisa la tierra, que vive como cualquier otro. Entonces, contratamos un desarrollador. Cuando llevamos la idea a la calle Viamonte 1366, entendieron el potencial que esto tiene, siendo gratuita, simple y masiva. Se dieron cuenta de que pueden tener a millones de personas jugando. Siendo una app oficial de AFA nos da la chapa de poder utilizar las imágenes y los derechos de los jugadores y los clubes de Primera”, detalla.

Por ahora, Golazo sólo se utiliza en la máxima categoría de Argentina y Chile, aunque la idea de los creadores de la app es extenderlo al Mundial de Qatar 2022. “En realidad, tenés que firmar con cada federación para tener los derechos de los escudos y los equipos. Entonces, deberíamos firmar un acuerdo con la FIFA para poder utilizarla en la próxima Copa del Mundo. Si no pagás los derechos, no la podés utilizar. Lo intentaremos”, destaca Ocampos.

La aplicación fue creada por Warm-Up y está disponible tanto en Android como en IOS. La misma tiene una interfaz bastante intuitiva y cuenta también con videos explicativos, donde algunos influencers detallan las sencillas reglas de juego. El desafío empezó hace tres años y tuvo un lanzamiento en versión beta en el torneo pasado. Actualmente, cuentan con alrededor de 220 mil personas jugando.

“Lanzamos la aplicación e invitamos a 50 mil personas a jugar. Un tiempo más tarde, se disparó a 220 mil usuarios. Es para cualquier futbolero. Lo que buscamos es hacer latir el corazón de todos los hinchas. Que estés viendo el partido y tengas predicciones en el juego para verlo de otra manera”, finaliza Campos.