Con una actuación para colocar entre las páginas más gloriosas del rugby argentino, Los Pumas 7's lograron en la noche del domingo la primera medalla de oro de la temporada de Seven en el Torneo de Vancouver al derrotar 29-10 a Fiji en la final. Así sumaron otro hito a su trayectoria, tras la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El equipo nacional, dirigido técnicamente por Santiago Gómez Cora, venció al doble campeón olímpico con dos tries de Marcos Moneta, otros dos de Felipe del Mestre y uno de Santiago Vera Feld. Kaminieli Rasaku, a los pocos segundo de iniciado el partido, y Jerry Tuwai fueron los autores de los dos tries fijianos. Además de los autores de los tries, estuvieron como titulares en la final Germán Schulz, Rodrigo Isgro, Lautaro Bazán Vélez y Tobías Wade.

Para llegar a la final, los Pumas 7 habían derrotado en la misma jornada a Inglaterra por 40 a 17 y a Australia, por 24 a 12, siempre con Moneta entre los más destacados. En la primera jornada, el equipo argentino había tenido algunos sobresaltos, ya que empató 12-12 con Francia, venció por 24-5 a Escocia y derrotó por 26-19 a Irlanda.

"Desde 2009 que no ganamos. Muy orgulloso por el equipo y por la gente que está luchando por esto hace muchos años. Es un orgullo para nosotros y para todos los argentinos", expresó Moneta, surgido del club San Andrés, con la medalla de oro colgada de su cuello a través del sitio Worldrugby.es.

Con el triunfo en tierras canadienses, el equipo argentino, que venía teniendo una temporada con muy buenas actuaciones, subió un puesto en la clasificación general y quedó segundo, tras el líder Sudáfrica, que terminó quinto en Vancouver.

En la temporada, los Pumas habían obtenido tres medallas de bronce y una de plata en el Seven de Málaga, pero cayeron en la final con Sudáfrica y debieron conformarse con el segundo lugar del podio.

La próxima fecha del World Rugby Seven Series se disputará en la ciudad francesa de Toulouse.