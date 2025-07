Este lunes Javier Milei y Patricia Bullrich se reunirán en la Casa Rosada con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. Fuentes diplomáticas aseguran que es probable que se trate la inclusión de Argentina en el Programa de Exención de Visado (VWP por su siglas en inglés), que permite el ingreso al país norteamericano sin necesidad de tramitar una VISA.

Kristi Noem, la encargada de cazar inmigrantes, violando los más básicos y elementales derechos humanos, llegó al país este lunes para reunirse con el Presidente y la ministra de Seguridad. Uno de los temas a tratar será la inclusión de Argentina en el Programa de Exención de Visado, al igual que ocurrió entre 1996 y 2002.

¿Qué es el Programa de Exención de Visado (VWP)?

El Programa de Exención de Visado permite a ciudadanos de ciertos países viajar a los Estados Unidos por motivos de turismo o negocios y por un periodo inferior a 90 días sin necesidad de obtener una visa.



Para obtener este beneficio, primero se deberá contar con una autorización electrónica (ESTA). Ese formulario determinará si una persona cumple con los requisitos para ser parte del programa. Para ello los viajeros deberán ingresar al sitio web del Departamento de Seguridad Nacional, cargar su pasaporte digital y demás documentos y datos personales. El costo de la ESTA es de 21 dólares, aunque a los que se les deniegue la autorización para viajar se les cobrarán solo 4 dólares.

El viajero debe cumplir con alguno de los siguientes propósitos

Negocios o fines educativos como dar una conferencia o convención o asistir a una capacitación o curso

Turismo, visitar amigos o familiares, tratamiento médico, eventos sociales y/o musicales y/o deportivos

El viaje NO puede ser para:

Estudios universitarios, empleo, trabajar como periodista o buscar la residencia permanente en Estados Unidos

Para acceder al VWP se debe ser ciudadano de alguno de los siguientes países:

Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunéi, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Catar, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán o Reino Unido

No son elegibles para el Programa de Exención de Visado:

Ciudadanos de países del VWP que hayan viajado a la República Popular Democrática de Corea, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria o Yemen el 1 de marzo de 2011 o después (con excepciones limitadas para viajes con fines diplomáticos o militares al servicio de un país del VWP)

Ciudadanos de países VWP que hayan viajado o estado presentes en Cuba el 12 de enero de 2021 o después (con excepciones limitadas para viajes con fines diplomáticos o militares al servicio de un país VWP)

Relaciones carnales

El Gobierno cosecha algunos frutos de su total entrega y sometimiento a Estados Unidos. Por un lado, con la presión ejercida por la administración de Donald Trump para que el FMI le prestara más dinero a un país endeudado a niveles alarmantes como Argentina. Por el otro, con la facilitación de los trámites para viajar a EE.UU.

Es que en el marco de la recesión, la caída de los salarios y el consumo básico, el turismo externo no para de crecer debido a un dólar artificialmente bajo que destruye la industria —al fomentar las importaciones en lugar de la producción nacional— y el turismo local. Mientras los sectores bajos sufren el ajuste, los que pudieron acomodarse disfrutan de las mieles del consumo en dólares.

Solo en el primer trimestre de 2025, Argentina tuvo un déficit de más de 5 mil millones de dólares en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Así como prestan dinero también facilitan gastarlo. Pero no en desarrollo, no en rutas, no en puertos, no en producción, sino en consumo efímero. Lo único no efímero es el endeudamiento que pesa sobre el país.

