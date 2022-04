Tratándose de Daniel Melero, la noticia no extraña: el músico lanzará Ultima Thule, definido como su disco "más electrónico y experimental", a través de la web 3.0, en formatos NFT y vinilo. El lanzamiento se realizará en 4 etapas a partir del 27 de Abril, a través de la plataforma Qurable.co en una serie de tokens no fungibles o NFTs e incluye la liberación de stems para que su comunidad pueda remixarlas accediendo a un concurso para participar en un próximo disco. Cada etapa habilitará al poseedor de un token a beneficios adicionales, como el acceso temprano a temas en versión digital, pistas para realizar remixes, y en las etapas finales, la posibilidad de hacerse acreedor a un disco de vinilo de edición limitada autografiado.

Según el anuncio, Ultima Thule es "la primera experiencia en Latinoamérica en que los seguidores de un artista participan activamente utilizando tecnología de contratos inteligentes sobre la red Ethereum." Según señaló Melero, “las canciones de Ultima Thule no encajaban en ninguno de los criterios que manejaba en discos anteriores. Son un conjunto de excepciones reformuladas. Muchos temas han sido sometidos a procesos de laboratorio y de elaboración. Hay muchos temas instrumentales que tienen letras, pero no están cantados. Hay temas que sí están cantados y hay otros experimentales”. El album tendrá una presentación en vivo el 7 de mayo, en el ND Teatro.