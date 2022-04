El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, planteó este lunes que “la Argentina no soporta un impuesto más". "Ante las intenciones del Gobierno de crear un nuevo impuesto o subir uno existente que gravaría la renta inesperada, quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando llegue al Congreso lo vamos a rechazar”, aseguró. Los referentes de Juntos por el Cambio critican e intentan boicotear el proyecto del Gobierno para aplicar un impuesto progresivo incluso antes que se conozcan sus detalles.

El diputado nacional Gerardo Milman fue uno de estos referentes que rechazó sin reparos la propuesta oficial y aseguró que incumplirá la constitución antes que se conozcan los detalles del impuesto. "Aunque no se conozca todavía el proyecto ya sabemos que este impuesto a la renta inesperada va a ser inconstitucional", planteó.

El diputado radical Ricardo Buryaile fue otro de los que se mostró en contra de la iniciativa. “¿Renta inesperada? Un disparate ¿Una retención más, cuando quizás un productor no cubra los costos? ¿Lo calcularían sobre un aumento del precio? Por eso ya se paga impuesto a las Ganancias. Necesitamos incrementar la producción e inversión, no más impuestos”, dijo el ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri.

Se trata de una muestra de la postura en que se ubica la oposición ante la posibilidad de un cambio en la matriz impositiva que pueda incrementar el peso de la recaudación que recae sobre los sectores de mayores ingresos para mejorar condiciones de vida de los sectores vulnerables de la población.

En la gestión macrista se avanzó justamente en la dirección opuesta reduciendo tributos a los segmentos de mayor poder adquisitivo y a las grandes empresas. El argumento era que eso tendría un impacto positivo en la inversión, lo cual no ocurrió.

En 2016 el Gobierno de Macri había comenzado con la eliminación de las retenciones al complejo agropecuario y minero para luego en 2017 avanzar en el Acuerdo de Consenso Fiscal firmado con 19 gobernadores en el que se establecían cambios en los ingresos brutos. Estas modificaciones de la matriz impositiva fueron regresivas.

En la misma línea de los sectores de la oposición que se oponen al impuesto a la renta inesperada aparecen algunos de los referentes de las grandes empresas locales. Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina, fue uno de los que se mostró crítico de la propuesta y dijo que se necesita más previsibilidad en lugar de más tributos.