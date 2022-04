El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió este lunes en Buenos Aires, junto a sus pares del Norte Grande, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para dialogar sobre la necesidad de leyes de electromovilidad y la garantía de inversiones del sector privado.



En este contexto, el gobernador Quintela explicó: “Solicitamos audiencia para hablar de dos temas que nos interesan sobremanera, básicamente el tema de la electro movilidad y la garantía de las inversiones del sector privado. Son los proyectos presentados en el Congreso de la Nación y solicitamos la celeridad del tratamiento de los mismos a los efectos que se conviertan en leyes para poder garantizar las inversiones en la República Argentina”.



“Estamos trabajando para achicar asimetrías que existen con otras regiones y garantizar igualdad de condiciones y oportunidades con nuestra gente”, manifestó.



Por otro lado, en referencia al pedido de fallo por parte de la Corte Suprema, respecto a la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, expuso: “Nos interesa que la Corte cuando tenga que fallar, se ajuste a derecho y que devuelva los fondos a la República Argentina para que sean distribuidos en el conjunto de las provincias. La Capital Federal no tiene categoría de provincia y por otro lado, es la ciudad más rica de Argentina, la que mayor ingreso per cápita tiene y tiene subsidiado todos los servicios, gracias al esfuerzo de todas las argentinas y argentinos. Acá tienen la concentración de las grandes empresas quienes tributan y generan un ingreso enorme que corresponde al conjunto de provincias argentinas”.



Del mismo modo, señaló que hablaron sobre la necesidad de la integración regional que por ley se tiene que establecer y expresó: “Nosotros queremos establecer la región del Norte Grande a los efectos de garantizar una organización institucional del mismo”.

Además, pidieron por una “ley de garantía de inversiones”, en la República Argentina, un tratamiento que requieren cuatro países como Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar y Japón para garantizar que sus inversiones en Argentina no van a correr ningún tipo de peligro.



Asimismo, dijo: “Planteamos la necesidad de discutir la tarifas del transporte automotor, la zona franca, las tarifas energéticas, las transferencias de inmuebles de dominio público nacional que pasan al dominio público de las provincias puesto que hay muchas extensiones de tierras y edificios que no están siendo mantenidos o no tiene el uso adecuado, y las provincias los precisamos para poder desarrollar actividades y desarrollar la economía de nuestras provincias”.



De igual forma, solicitaron un plan de desarrollo de infraestructura y manifestó: “Queremos que tenga estado parlamentario y posiblemente una sanción para el norte argentino”.



Finalmente, con respecto a la ley de Cannabis, explicó que “la misma ya tienen media sanción en el Senado, y necesitamos la sanción de la Cámara de Diputados, porque no solamente va significar el ingreso de divisas a la República Argentina y la generación de puestos de trabajo, sino también su uso medicinal va a permitir resolver muchos de los problemas que hoy la medicina convencional no está resolviendo”.