Vic Mirallas es un artista versátil, casi inclasificable. Su tolerancia musical lo llevó a ser saxofonista y corista de la banda de Alejandro Sanz, pero también a invitar a CA7RIEL a colaborar en Tu no me quiere' a mí, de su segundo disco de estudio en solitario. Y además del madrileño y el argentino está el colombiano Camilo, con quien compartió el tema Late mejor y también su formación en el Berklee College, donde le dijeron que dejara de cantar en inglés y empezara a hacerlo en español porque le sentaba mejor; pese a que su lengua materna es el catalán.

Parece que a lo único que le dice que no Vic Mirallas es al reggaetón. Cuando se refiere al género boricua, lo hace con grima. "Hay algo que me bloquea", reconoce por teléfono, desde su Barcelona natal. "Supongo que será por los sonidos del bombo..." Es que mientras Aquí y así (2017), su primer disco, abordaba un montón de variantes del pop, ahora la secuela, Crucidramas (2021), se mete con la música urbana, el R&B, el jazz y los ritmos latinos. Sin embargo, el trabajo que mejor lo define es Directo en Apolo (2022), grabado en vivo en la mítica sala barcelonesa.

"Mirándolo desde un punto de vista comercial, lo que hago es muy diferente. Al igual que mis canciones, que no se parecen entre ellas", describe Vic. "Bebí de músicas distintas, y al final eso me dio versatilidad. Según qué tema, me imagino qué voz. Por eso me lanzo a proponer colaboraciones a ciegas."

--¿Cómo conociste a CA7RIEL?

--Ambos somos amigos de Big Menú (la banda que acompañó a Nathy Peluso en su revelación al mundo) y a través de ellos nos conocimos en el primer show que dio él en Barcelona. Escuché su disco Livre, y me encantó. Me pareció que debíamos hacer algo juntos. Vi que me seguía en Instagram y le mandé el tema de una. Me dijo que sí, y fue muy fácil la comunicación. Es un musicazo, le admiro muchísimo.

Tú no me quiere' a mí se proyecta como la carta de presentación del cantautor ante la audiencia argentina, ya que también le ayudará a allanar su inminente debut en Buenos Aires: primero en el Quilmes Rock (30/4) y luego en Niceto Club (4/5). El desembarco sucederá a pocas semanas del estreno porteño de otro de los artistas sensación de la actual escena musical española: el trío indie pop Cariño.

Pero para este flamante admirador de Nafta, Wos y Conociendo Rusia, la música que se cocina en su país trasciende el indie y lo urbano, las dos movidas que más y mejor marketing de exportación tienen en la nación europea en este momento. "Aunque lo demás se queda debajo de las piedras", se lamenta.

--¿No es eso lo que más se consume allá?

--La industria y las plataformas digitales de música prefieren lo urbano, el trap y el indie pop, y le dan poco oxígeno a los artistas que están proponiendo algo diferente. Creo que en Argentina sucede lo contrario, por eso el movimiento musical de allá me parece interesante.

--Si a eso le sumamos los reality musicales, parece que la fórmula está cerrada.

--Los concursos hacen daño a los músicos que quieren hacerse un hueco. Salen de ahí sin tener idea de lo que quieren.

--La actual vara para medir solistas que vienen de España son Rosalía y C. Tangana...

--Lo de C. Tangana es súper interesante porque se basa en la música urbana, y a la vez busca las raíces españolas. Es una suerte que tengamos referencias de artistas así.

--Y están quienes se refieren a vos como "la nueva promesa española". ¿Te pesa eso?

--No. Si bien llevo muchos años trabajando, la expectativa de ser una promesa se me hace un poco grande. Mi música tiene un recorrido largo. No voy a sacar un tema que sea un boom, o al menos no es mi intención.

► Las puertas abiertas del género latino

Si bien viste como un músico urbano y su propuesta sonora flirtea con ese universo de estilos, el multiinstrumentista apuesta por la pluralidad. En ese sentido, su perfil artístico coincide, al menos a nivel local, con el de Juan Ingaramo. "Me gusta experimentar sin cerrarme a ningún estilo", afirma. "Es lo que me llena. Para mí es un premio sacar música, y que tanta gente la escuche. Con eso soy feliz."

--¿Crucidramas es un disco definitivo o tu identidad sigue en construcción?

--Es de lo más concreto que hice en mi vida. También ha partido a nivel temático; no habla de sentimientos súper felices, sino de mis inseguridades. Lo escribí durante la pandemia, mientras nos preguntábamos cosas como qué voy a hacer con mi vida. A nivel estilístico musical es ecléctico, pero conceptualmente es homogéneo.

--Sacaste tu primer disco mientras tocabas con Alejandro Sanz. ¿Cuál fue el clic?

--Era un proyecto paralelo al trabajo que me daba de comer. Cuando hice Crucidramas, recibí el llamado de Warner Music. Me dieron libertad para elegir mis estilos y lo que quería expresar. Era un sueño que creí que nunca conseguiría, y sucedió en el momento más incierto del confinamiento.

► Lenguas cruzadas

Cataluña siempre estuvo cerca. Al punto de que Love of Lesbian pasó por acá en febrero y, aparte de Vic, pronto llegarán Albert Pla y Dorian. También vale la pena recordar que Rosalía había iniciado la gira de El mal querer en el Lollapalooza local, en 2019.

No obstante, un rasgo que los aúna, amén del origen, es que todos cantan en castellano. "Hay un circuito de artistas que cantan en catalán que va más hacia lo festivo (se refiere a las fiestas patronales) y siempre es el mismo tipo de circuito", explica. "Y se cerró un poco, por desgracia."

--Pero vos cantabas en inglés. ¿Qué motivó ese cambio?

--Me dijeron que me expresaba mejor en español. Es un consejo que le doy a la gente que canta en inglés: busquen la manera de comunicarse en el idioma en el que piensan. Es más sincero, y da frutos.

