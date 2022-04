Este miércoles habrá sesión en el Concejo Deliberante capitalino y allí el bloque del PJ pedirá la interpelación del secretario de Servicios Públicos del municipio, Mauricio Morán.

La petición se fundamenta en tres temas que el bloque opositor considera claves: la situación ambiental de la ciudad producto de las deficiencias en el servicio de recolección de residuos; el estado de las calles a partir de la gran cantidad de baches y falta de iluminación en algunas arterias; y la situación que se vive en la Dirección de Transito Municipal a raíz de las denuncias realizadas por irregularidades en el cobro de las multas y que se habrían pagado en esa área.

De avanzar el pedido de interpelación del bloque peronista, Morán deberá concurrir al Recinto Tomás Moro el próximo viernes (48 horas después), para responder allí las preguntas que le hagan los miembros del cuerpo deliberativo con el objetivo de determinar su responsabilidad política en los temas planteados.



"Es gravísima la situación que vivimos en la ciudad por la crisis ambiental que hay y la carencia en la prestación de los servicios. Ese es uno de los motivos del pedido de interpelación que se va a poner en consideración en la sesión del miércoles. La otra razón es por el estado de las calles que son una trampa para transeúntes y vehículos. Y el tercer motivo es la grave situación en Tránsito Municipal a partir de las retenciones de motos y el cobro de multas que no terminan pasando por el Juzgado de Faltas que es el organismo responsable de esto sino que se cobran en Tránsito Municipal", le comentó a La Rioja 12 uno de los ediles peronistas.

Sobre la situación de la basura, desde el bloque opositor sostienen que actualmente la comuna brinda el servicio con una flota reducida de camiones recolectores y que no pueden cubrir la demanda de manera inmediata en todos los barrios de la ciudad.

En este punto, los ediles del PJ recordaron que el Gobierno provincial aún le provee dos camiones recolectores a la comuna para que se levante la basura. "Acá lo que tiene que hacer el municipio es redoblar los esfuerzos y que se hagan las inversiones pertinentes, se tiene que tomar a los servicios como algo prioritario y trabajar en función de las demandas de los vecinos", dijeron en el bloque peronista.

Desde la oposición denunciaron la presencia de microbasurales en distintos puntos de la Capital al tiempo que señalaron que en algunos barrios, los camiones recolectores no ingresan a levantar la basura porque el estado de las calles lo vuelve una tarea imposible. "Hay calles de tierra que el municipio todavía no arregló desde que ocurrió el temporal a fines de enero y por eso los camiones recolectores no pueden pasar. Tampoco se hacen tareas de desmalezamiento en plazas y espacios verdes", cuestionaron.

Con respecto al escándalo en el Tránsito Municipal, el bloque opositor quiere que Morán informe si hubo órdenes desde el Ejecutivo municipal para que, en determinados casos, no se cobren las multas. "A esto lo reconoció el propio director de Tránsito, Eduardo Perazzo quien en declaraciones periodísticas dijo que a veces se eliminan los cobros por pedidos de arriba, de la superioridad. Acá hay un denuncia penal contra Perazzo. Es gravísimo esto, hay irregularidades administrativas que se cometieron en la Dirección de Tránsito Municipal", sostuvieron.

En efecto, a mediados de la semana pasada los trabajadores de Tránsito Municipal tomaron el edificio de esa área y denunciaron la existencia de situaciones irregulares en el cobro de las multas. Según afirmaron ante los medios de comunicación presentes en el lugar, habría existido gente que retiraba los vehículos pagando la multa en el despacho del Director, sin pasar por el Juzgado de Faltas.

El escándalo en Tránsito Municipal llegó también a Tribunales. Perazzo fue denunciado penalmente por los supuestos delitos de malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según afirmó Matías Cucco, abogado denunciante, Perazzo "cobraba discrecionalmente las multas en negro y según la cara del cliente en su oficina”.