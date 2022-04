El Comité Olímpico Argentino (COA) llevó a cabo una exitosa y enriquecedora Jornada de Fortalecimiento Institucional y Planeamiento Estratégico en el Hotel Emperador, de la que participaron las Federaciones Deportivas Nacionales afiliadas a la entidad.



Cada entidad federativa asistió al menos con un dirigente, un entrenador y un atleta para que los tres estamentos fundamentales del deporte estén involucrados e integrados.

El presidente del COA Mario Moccia, la vicepresidente 1º Alicia Masoni de Morea, el presidente de la Comisión de Educación Olímpica y Academia Olímpica Carlos Marino, y el secretario general y presidente de la Comisión de Planeamiento Estratégico Víctor Sergio Groupierre, disertaron sobre Fortalecimiento Institucional, Planificación y Planeamiento Estratégico. Esos son los pilares sobre los que debe centrarse el trabajo mancomunado con miras a los próximos tres ciclos olímpicos.

Moccia dio las palabras de bienvenida y afirmó: "Debemos plantear el 2032 como un desafío de planeamiento en la categoría cadetes. Serían los jóvenes que pueden llegar en 11 años vista a estar en las mejores condiciones. Tenemos tiempo para utilizar el criterio del desarrollo del alto rendimiento en atletas de 14,15 y 16 años que van a tener entre 27 y 29 años en los Juegos Olímpicos Brisbane 2032, con posibilidad de tener protagonismo".

"Para el Comité Olímpico Argentino es fundamental que podamos fortalecernos para poder afrontar de mejor manera las crisis diarias. Y una de las formas de fortalecernos es tener un planeamiento estratégico claro para el deporte olímpico argentino por los próximos años, mejorar el funcionamiento institucional y generar recursos por fuera del Estado", dijo el presidente del COA.

Por su parte, Carlos Marino indicó que "la planificación no garantiza el éxito, pero achica los márgenes de incertidumbre. Pero no tener una planificación prácticamente asegura el fracaso. Por lo tanto, hay que planificar".

"El Comité Olímpico Argentino impulsa el fortalecimiento institucional para tener organizaciones más fuertes, más transparentes y sobre todo más exitosas. Esta es tarea de todos", enfatizó.

La jornada se realizó en el Hotel Emperador. Imagen: Prensa COA.

Víctor Sergio Groupierre señaló: "El Comité Olímpico Internacional habla de la buena gobernanza, y esta parte sobre la base de un planeamiento. Si no hay plan no se puede gestionar una organización. En una organización deportiva el planeamiento estratégico significa pensar a largo plazo. Esto implica planificar a dos ciclos olímpicos vista".

"Hoy tenemos un equipo nacional que nos representa que va a estar en las tres etapas que tiene el deporte olímpico que son los Juegos Suramericanos, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Pero tenemos atletas que van a tener su última instancia competitiva en París 2024, y en Los Angeles 2028 parte de ese equipo nacional va a tener reemplazos generacionales lógicos. Por ello, también debemos trabajar con los atletas que nos va a representar en 2032. Todo esto hay que volcarlo en un planeamiento", comentó el secretario general del COA.

Alicia Morea, explicó: “El Comité Olímpico Internacional acaba de sacar un marco de referencia sobre justicia, inclusión y no discriminación sobre la base de la identidad de género y las variaciones de sexo. A todos se le tienen que garantizar los derechos humanos: todos tienen derecho a practicar deporte, hay que garantizarles la salud, la seguridad, la dignidad, debe tener un entorno acogedor que sea seguro y libre de cualquier tipo de acoso. Pero el COI no está en condiciones de determinar cuáles son los criterios de elegibilidad, le corresponde a las Federaciones Internacionales que deben hacerlo sobre dos parámetros: no tiene que haber una ventaja injusta y desproporcionada sobre el resto de sus pares, y tampoco tiene que convertirse en un riesgo para los demás”.

Los representantes de las Federaciones Deportivas Nacionales se agruparon en mesas de trabajo según los siguientes parámetros:

Deportes de combate: boxeo, esgrima, judo, karate, lucha y taekwondo.

Deportes de tiempo y marca / Deportes de apreciación: ajedrez, atletismo, ciclismo, deportes acuáticos, ecuestre, gimnasia, deportes universitarios, golf, patinaje, pentatlón moderno, pesas, tiro y tiro con arco.

Deportes de equipo: básquet, béisbol, fútbol, handball, hockey sobre césped, rugby, sóftbol y vóley.

Deportes de pelota: bádminton, bochas, bowling, pelota, racquetball, squash, tenis y tenis de mesa.

Deportes náuticos: canoas, esquí náutico, remo, surf y vela.

Deportes de invierno: bobsleigh y sleleton, hockey sobre hielo y en línea, patinaje sobre hielo, patinaje de velocidad sobre hielo y ski y andinismo.

En el cierre, un representante de cada mesa expuso las conclusiones a las que arribaron a lo largo de la intensa jornada de trabajo y, en las próximas semanas, el Comité Olímpico Argentino diagramará una serie de reuniones individuales para el correcto tratamiento de las necesidades y posibilidades expresadas.