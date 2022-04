Las cámaras empresarias de la provincia salieron a pedirle al Gobierno provincial que deje sin efecto un decreto vigente dictado durante la pandemia y que impide que los supermercados puedan abrir los domingos.

Esta semana, desde el Centro Comercial e Industrial de La Rioja (CCI) volvieron a insistir en el tema y presentaron un pedido formal ante el Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria de la Provincia.

"Nosotros hemos consultado a los supermercadistas que son socios de nuestra entidad, y que son los supermercados locales, y la mayoría quiere volver a abrir los domingos, sobre todo los más chicos porque a ellos los perjudica bastante esta situación. En el caso de las cadenas nacionales de supermercados ellos también quieren abrir", le dijo el presidente del CCI, Juan Keulián a La Rioja 12.

El empresario dijo que la petición del CCI ya está hecha y que ahora esperan que el Gobierno provincial tome una decisión. "En la nota que presentamos ante el Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria pedimos que se retrotraiga la situación existente antes de la pandemia. Desde lo sanitario no vemos que haya ningún motivo que impida reabrir los supermercados los domingos. Hoy en día se habilitaron fiestas y eventos masivos y se levantaron otro tipo de restricciones que se dieron durante la pandemia. No vemos razones para que los supermercados sigan cerrados los domingos", indicó.

La reapertura de los supermercados los días domingos tiene una férrea resistencia por parte del Sindicato de Comercio de La Rioja desde donde no hay cuestionamientos desde el punto de vista sanitario, sino que se reivindica el derecho del trabajador al descanso dominical. Al respecto, Keulián dijo que antes de la pandemia, la modalidad de trabajo los domingos se regía en base a dos opciones laborales. "O se fijaban turnos rotativos y en ese caso el trabajador cobraba un plus del 22% por trabajar un domingo; o bien se pagaba doble el domingo, es decir, un 100%. El problema acá es de organización de las empresas. No está bien que alguien trabaje siete días a la semana pero hay que organizarse y buscarle la vuelta para que la gente no trabaje dos domingos seguidos", sostuvo.

Por último, sostuvo que la Argentina "vive un momento económico complicado y con serios problemas". "No es momento de dejar de trabajar sino todo lo contrario", completó.

En tanto, desde la Cámara Empresarial Riojana se pronunciaron en la misma línea que el CCI y pidieron por la reapertura dominical de estos comercios. "Esta fue una medida que se tomó en la pandemia para evitar la circulación de las personas y que la gente compre en el comercio de cercanía. Pero ese momento ya pasó. Lo que se plantea es que los supermercados puedan volver a vender los domingos. Además, esto va a mejorar en algo el precio de los productos porque al haber más oferta puede haber una baja en los precios y hacer que la gente compre mejor", le dijo el presidente de la Cámara Empresarial Riojana, Crescencio Bottiglieri a La Rioja 12.

Bottiglieri consideró que la reapertura de los supermercados los domingos no va a perjudicar las ventas en los comercios de cercanía y almacenes de barrio. "Nadie va a salir a comprar una leche o una gaseosa al súper, sino que siempre lo van a hacer en el almacén del barrio. Justamente estos comercios de cercanía ofrecen ese servicio, el de la cercanía y por eso siempre tienen un precio más elevado. No van a vender menos los almacenes de barrio", argumentó.

Para Bottiglieri, que los súper estén cerrados los domingos "perjudica a la gente porque al no poder ir el fin de semana a hacer una compra grande irán en la semana, en horario acotado porque la gente trabaja y va comprar solo algunas cosas".