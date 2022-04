Moscú dice que continúa a la espera de respuesta de Kiev sobre propuestas de acuerdo

Moscú continúa a la espera de una respuesta de Kiev sobre las últimas propuestas de acuerdo remitidas por Rusia a Ucrania, aunque el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, niegue haber recibido este proyecto ruso, según el Kremlin.



"Nuestras formulaciones en su última versión fueron entregadas a los oponentes, a la delegación negociadora ucraniana. Continuaremos esperando la respuesta", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.



El representante del Kremlin comentó las palabras de Zelenski, quien aseguró tras una reunión con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel que no solo no había visto estas propuestas, sino que estaba "convencido de que no nos entregaron nada".



"Esto genera determinadas preguntas: por qué al presidente Zelenski no le informan sobre nuestras variantes del texto", señaló el portavoz del Kremlin.