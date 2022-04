El 23 de abril de 2005, a las 20.27, uno de los tres creadores de YouTube publicó el primer video en la plataforma. Se trata de un archivo de 18 segundos titulado “Me at the zoo” (Yo en el zoológico) que hoy tiene más de 227 millones de reproducciones. 17 años después de ese primer video, en 2022, se suben a YouTube 500 horas de video por minuto.



Quien aparece en ese primer video es Jawed Karim, uno de los fundadores de YouTube, durante un paseo en el Zoológico de San Diego, en California. “Bueno, estamos delante de unos elefantes. Lo mejor es que tienen unas grandes, grandes, grandes trompas. Y no hay mucho más que decir”, dice a la cámara en un video tipo selfie y de baja calidad.

Aunque Karim fue la primera persona del mundo en subir y protagonizar un video de YouTube, terminó siendo el que menor cantidad de acciones recibió luego de que la plataforma creada en febrero de 2005 se vendiera a Google por 1650 millones de dólares poco después, en octubre de 2006.

Los dos accionistas mayoritarios al momento de la venta fueron sus socios: Steve Chen y Chad Hurley. Esto se debe a que Karim había dicho que no le tenía mucha fe al crecimiento de YouTube y, dos meses antes de subir ese video, había acordado con sus socios que actuaría únicamente como consejero en cuestiones técnicas.

Actualmente, el video que publicó Karim acumula más de 227.806.603 visualizaciones, 11 millones de “me gusta” y 11.115.205 comentarios. En tanto, su cuenta de YouTube, que contiene únicamente ese video, alcanza casi tres millones de suscriptores.

Las dos versiones sobre la creación de YouTube

Hay dos versiones sobre cómo se creó YouTube. Mientras Karim dice que él fue el autor de la idea, sus socios aseguraron en varias entrevistas que Karim ni siquiera estuvo con ellos cuando se les ocurrió crear la plataforma.

La versión de Karim dice que él creó una web para ayudar a las personas a subir videos de subastas online y, cuando se dio cuenta que los usuarios subían imágenes de sus actividades cotidianas, decidió crear un sitio exclusivo para ello, idea que terminó concretando con ayuda de Chen y Hurley.

Sin embargo, la versión de sus socios es completamente distinta. Ellos relatan que se grabaron durante una cena y, como no tenían forma de compartir los videos con sus amigos, surgió la necesidad de crear YouTube, y luego hicieron parte a Karim de esta idea.

Más allá de cuál es la historia verdadera, lo cierto es que en febrero de 2005 los tres socios concretaron la creación de YouTube. Durante los primeros dos meses, hasta el 23 de abril de ese año, la plataforma no tuvo ningún video.

Años después, el fenómeno YouTube

17 años después, YouTube está presente en 100 países y disponible en 80 idiomas diferentes.

Hoy la plataforma no solo permite subir contenidos, sino que ofrece a los creadores la posibilidad de acceder a una monetización por los videos publicados.

Además, el año pasado se habilitó una función que permite a estos creadores editar los videos online desde una herramienta disponible en la misma plataforma.

"Los creadores de YouTube son el corazón y el alma de la plataforma, y queremos que siempre puedan cumplir sus objetivos creativos más ambiciosos", dijo el director de Producto de YouTube, Neal Mohan.

Otra de las funciones que se incorporó en los últimos años fue la de las transmisiones en vivo, que se triplicaron entre enero del 2020 y diciembre del 2021, según un informe publicado en febrero en el blog de YouTube.



Además, en 2022 se espera la presentación de la transmisión en vivo colaborativa, que permitirá a los creadores transmitir en vivo de manera conjunta y así crear mas interacciones con la audiencia.

Según información brindada por YouTube Argentina a GO Noticias, en el mundo se ven unas 700 millones de horas de contenido de YouTube cada 24 horas y se suben más de 500 horas de video por minuto.

En cuanto a los canales con mayor cantidad de suscriptores a nivel global, "T-Series", del sello musical y estudio de cine más grande de India, se encuentra en el primer puesto con 213 millones. Le sigue el de "Películas de YouTube" (150M) y "Cocomelon" (133M), de canciones infantiles.



Los 10 videos de YouTube más vistos actualmente

"Baby Shark Dance" - Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories (10.000 millones+) "Despacito" - Luis Fonsi featuring Daddy Yankee (7700 millones+) "Johny Johny Yes Papa" - LooLoo Kids (6100 millones+) "Shape of You"- Ed Sheeran (5580 millones+) "See You Again" - Wiz Khalifa featuring Charlie Puth (5380 millones+) "Bath Song" - Cocomelon /Nursery Rhymes (4860 millones+) "Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm" - Miroshka TV (4550 millones+) "Masha y el Oso – Recipe for Disaster" - Get Movies (4480 millones+) "Uptown Funk" - Mark Ronson featuring Bruno Mars (4420 millones+) "Phonics Song with Two Words" - ChuChu TV (4410 millones+)

YouTube en Argentina

Durante el año pasado, según los últimos datos recopilados por la plataforma, los contenidos más elegidos por los argentinos fueron los relacionados con fútbol, gaming, humor, recetas y aquellos videos en los que los creadores comparten experiencias en primera persona. En términos musicales, los géneros más escuchados fueron el trap y la cumbia.

En los dos primeros puestos del ranking de “Videos más populares en Argentina en 2021” se encuentra la audición de Francisco Benítez y un video de poco más de 9 minutos que muestra los momentos más destacados de la semifinal entre Argentina y Colombia de la Copa América 2021.

En cuanto a los videos musicales argentinos más vistos, en la primera posición está la "BZRP Music Sessions #38", de Bizarrap y L-Gante. La cantante María Becerra es la artista con mayor presencia en este ranking, en 5 de los 10 videos más vistos.

En el ranking argentino de los “Creadores revelación”, en el primer puesto se encuentra el canal "MrDs4", que sube contenido sobre Minecraft. Le sigue "The MarZy", también con temática referida a ese videojuego. En el puesto 3 se destaca el canal de Florencia Bertotti, donde la actriz comenzó a compartir en 2021 recetas, videos reacción a sus trabajos en la tele, tutoriales y entrevistas con artistas con los que ha trabajado.

En tanto, los tres primeros canales con más suscriptores en Argentina son de contenido infantil: “El Reino Infantil” (49.3 M), “La Granja de Zenón (30.5 M) y “The Donato” (26.5).

El 63% de los argentinos considera que YouTube ofrece contenidos de “alto valor”

Según una encuesta realizada por la plataforma, el 63% de los argentinos encuestados declaró que YouTube les ofrece contenidos de alto valor y el 82% afirmó que, gracias a los contenidos de la plataforma, aprendieron algo nuevo.

Además, el 56% de los usuarios del país considera que “en YouTube encuentran contenido único que no encuentran en otra plataforma” y el 59% declaró que dicho contenido “tiene una alta calidad de producción”.

Otro de los datos arrojados indica que el 44% de las personas encuestadas en Argentina señaló que el contenido que encuentran en YouTube los ayuda a tomar decisiones de compra.

El informe también indica que “YouTube es la plataforma de video gratuita que los usuarios de Argentina más extrañaría si dejara de existir”.