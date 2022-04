La Asamblea de Autoconvocados de Vinchina denunció que en ese departamento del Oeste provincial hay más de 100 proyectos mineros autorizados por el Gobierno provincial.

La asamblea ambientalista -que exige la anulación de los permisos mineros y el retiro de las empresas que operan en la zona- sostuvo que desde diciembre pasado hasta la actualidad la Provincia incrementó la cantidad de permisos otorgados y que ahora son más de 100.

En enero pasado, la Asamblea de Autoconvocados de Vinchina realizó bloqueos selectivos en Vinchina a camiones de las distintas empresas sindicadas como mineras y que operan en la región. En ese momento, los ambientalistas denunciaron que había 92 proyectos mineros en marcha. Ahora, la cifra habría superado los 100 permisos. "No solo que no se anularon los permisos mineros, sino que desde diciembre a la fecha hay más. Solo en Vinchina hay más de 100 proyectos mineros. A esto lo comprobamos porque salió en el Boletín Oficial", le comentó a La Rioja/12 Eve, una de las integrantes de la Asamblea de Autoconvocados de Vinchina.

La ambientalista señaló que los bloqueos selectivos que se realizaron en enero se hicieron ante la falta de respuestas de la Provincia a los pedidos concretos de anulación de los permisos mineros. Antes de los cortes, la Asamblea de Autoconvocados de Vinchina había presentado sendos pedidos formales ante la Secretaría de Ambiente y ante la Secretaría de Minería. En ningún caso hubo respuestas al pedido de cancelar los permisos.

Durante los cortes de enero, el gobernador Ricardo Quintela sostuvo que no habrá actividad minera en la provincia sin licencia social. Además, el mandatario había dicho que los vehículos que intentaron pasar y fueron bloqueados no hacen actividad minera, sino que estaban trabajando en obras viales. También había afirmado que su gobierno no aprueba la exploración minera en la zona de Vinchina.

"Los bloqueos de enero no lograron que se anulen los permisos. Lo que se logró fue que se suspendan por un tiempo los proyectos. Pero hoy el Gobernador sigue firmando permisos mineros desde diciembre a la fecha, está en los boletines oficiales", añadió Eve.

Eve sostuvo que ahora los camiones volvieron a la zona y que lo hacen por rutas alternativas para evitar ser bloqueados. "Entran por la zona de Guandacol. Por eso vamos a cambiar la modalidad, habrá bloqueos sorpresivos y cortes informativos en toda la provincia para que la población se entere de lo que está pasando con la megaminería", indicó.

“El Gobierno tiene que saber que el pueblo no le da licencia social. En Vinchina se juntaron más de 2.000 firmas en rechazo a la megaminería sobre una población total de 2.700 habitantes. La mayoría de la gente está en contra de la megaminería. Nuestras fuentes de agua y bienes comunes están en peligro ", aseguró la dirigente ambientalista.

Proyectos mineros

Desde la Asamblea de Autoconvocados de Vinchina se informó que entre los proyectos mineros más importantes en Vinchina y en otros departamentos de la provincia se destacan:

- KING TUT: es el proyecto de oro y cobalto más avanzado en Vinchina y está ubicado en la localidad de Valle Hermoso, sobre las sierras del Famatina. "Es una amenaza al río Valle Hermoso, única fuente de abastecimiento de agua del pueblo de Vinchina", alertaron los ambientalistas.

- TRANSPACIFIC MINERALS: La Asamblea sostuvo que esta empresa es titular del proyecto minero La Mula (en la Reserva Laguna Brava), incluido dentro del denominado "Triángulo del litio". Además, denuncian que hay más de 42 proyectos mineros en Laguna Brava. "La Reserva Laguna Brava conserva humedales andinos de alto valor biológico y hoy está amenazada con más de 42 proyectos", dijeron.

- QUEBRADA DE PEÑA NEGRA: Está ubicada en el departamento Villa Castelli. Según la asamblea, el yacimiento está activo y ya está instalado un campamento minero. "La quebrada está repleta de sitios de gran valor arqueológico", sostuvieron.

-HANAQ: La Asamblea sostiene que la empresa minera Hanaq Group Andes Mining cuenta con múltiples proyectos en la provincia y que los principales son: Cerro Delta (en la cordillera, cercana al cráter Corona del Inca y a la Laguna Brava) y Sierra de las Minas (en los llanos riojanos, Chepes).

- DEPARTAMENTO CAPITAL. Según informó la Asamblea, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) reflotó a fines de 2021 el proyecto para continuar con la exploración de uranio en Las Cañas (zona de El Cantadero).

- UMANGO. La mina está ubicada en Villa Castelli y pertenece a la empresa minera UMG. "El yacimiento ya está activo y está impactando sobre una vega (brote de agua pura), cercana al proyecto", denunciaron.

-JOSEMARÍA. El proyecto se ubica al Norte de la provincia de San Juan, dentro de la Reserva Provincial San Guillermo, que está al lado de la Reserva Laguna Brava. "A solo 2 kilómetros de allí se encuentra el Glaciar El Potro, el más importante de la cordillera riojana, del cual nace el Río Blanco y que nutre con sus aguas a una parte de las provincias de San Juan y La Rioja", informaron.