* El próximo 5 de mayo, HBO Max estrenará la miniserie La escalera. Colin Firth y Tony Colette protagonizan esta historia basada en el caso real de Michael y Kathleen Peterson. Femicidio, drama judicial y morbo mediático son parte de la propuesta. El hecho ya había sido objeto de una docuserie de true crime que puede verse por Netflix.



* El pasado viernes se estrenó Días mejores por Paramount+. Dramedy español que explora el proceso de superación de cinco personajes que coinciden en una terapia grupal para sobrellevar la pérdida de un ser querido. Blanca Portillo interpreta a la psicóloga que lleva adelante la terapia grupal y Frances Orella (Merlí) a un exitoso empresario, viudo y padre de tres hijas al que le cuesta reconocer su pesadumbre. Vulnerables, joder.

* Soledad Villamil es parte del elenco de Now & Then, thriller de Apple TV+ que se estrenará el próximo 20 de mayo. La actriz es la pata local de esta ficción de corte internacional entre las que aparecen Rosie Pérez y Maribel Verdú. Se trata de un thriller planteado en dos épocas. La vida de un grupo de universitarios se trastocó por una muerte. Dos décadas después, los cinco amigos se reúnen por la posibilidad de que se expongan sus trapos sucios. Sé lo que hicieron los veranos pasados.



El personaje

Faraday de The Man Who Fell To Earth (Chiwetel Ejiofor). El alien llega a hasta esta constelación y se convierte en un magnate de la tecnología. ¿Su objetivo? Poder salvar a su planeta –Anthea- de una sequía devastadora. Así usa su conocimiento de avanzada para patentar inventos y hacerse multimillonario. El rol que inmortalizara David Bowie ahora tiene cosas de un Elon Musk ambientalista.