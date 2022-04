"No considero que hay sido una expresión sectorial, lo que hemos visto fue una expresión del brazo político de Juntos por el Cambio", describió el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sobre el "tractorazo" que bajó desde Avenida Libertador hasta Plaza de Mayo para exigir "un país con menos impuestos" y que el Gobierno "gaste menos" para no generar "planeros".

Al repasar la marcha que contó con la presencia de referentes de Juntos por el Cambio (JxC) como Federico Pinedo, Eduardo Amadeo y Luis Miguel Etchevehere, Kulfas recordó que la Argentina "no es de los países que más presiona en cuanto a carga impositiva" en respuesta a uno de los latiguillos de los participantes del "tractorazo" que hablan de 170 impuestos que pesan sobre la producción, cifra que surge de un informe distorsionado de la Fundación Mediterránea, dirigida por Carlos Melconian.

Respecto de las retenciones, la bandera del reclamo del agronegocio desde la resolución 125, Kulfas las calificó como "una suerte de impuesto a las ganancias que tiene un impacto importante en materia de precios internos y recaudación", pero negó que se trate de una carga extraordinaria a nivel mundial, a la par que el presidente Alberto Fernández y los ministros de Agricultura, Julián Domínguez; y de Economía, Martín Guzmán, se encargaron de anticipar que no habrá un incremento.

El ministro cerró así, en diálogo con Urbana Play, el capítulo del "tractorazo" que el sábado arrancó con una concentración en el barrio de Nuñez con productores autoconvocados y agrupaciones rurales que contaron con la presencia de dos presidenciables del PRO: la presidenta del partido Patricia Bullrich; y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



"Los economistas de Juntos por el Cambio son responsables del endeudamiento"

En el mismo tono, el ministro de Desarrollo Productivo repasó un cruce que mantuvo a través de la red social Twitter con el ex titular del Banco Central, Guido Sandleris, sobre la inflación. "Las soluciones mágicas como la no emisión monetaria de Sandleris no son la solución. Hay que discutir a fondo cuál es la respuesta a largo plazo", recuperó el debate Kulfas.

Y recordó: "Sandleris arrancó su plan monetario en 2018, y dijo ‘no voy a emitir más’. Congeló la base monetaria, y terminó entregando la Argentina con el doble de inflación de la que había recibido (el ex presidente Mauricio) Macri". En ese sentido, volvió a subrayar la diferencia central del análisis del oficialismo con la oposición: "Para decir eso consideran que es lo mismo deuda intra sector público que puede tener el Tesoro con organismos como Anses o Pami, que deberle a un banco en el exterior o a un organismo internacional".

"Los economistas de JxC, responsables del endeudamiento irresponsable más grande de la historia argentina, que dejaron una economía destrozada y hasta defaultearon deuda en pesos, ahora dicen que (el presidente) Alberto Fernández es un endeudador", les recordó el ministro.