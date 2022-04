Tigre empató este lunes sin goles con Arsenal en un partido para el olvido por el nivel de juego, correspondiente a la fecha 12 de la Zona 2 de la Copa de la Liga.



Con este resultado, el Matador alcanzó los 20 puntos, quedó a cinco del líder Estudiantes de La Plata y desde el tercer puesto se mantiene en zona de clasificación para los cuartos de final, a falta de dos jornadas.

En tanto, el conjunto del Viaducto, con 11 unidades, acumuló el octavo empate en lo que va del certamen.

Aun con escasa profundidad, el equipo de Diego Martínez tomó la iniciativa frente a su gente, que colmó el estadio José Dellagiovanna pese al horario en el primer día hábil de la semana.



La primera parte transcurrió sin llegadas a los arcos. Las primeras acciones de peligro se produjeron con dos remates ya en el complemento, a favor del local: el delantero Ijiel Protti sacó un disparo que pasó muy cerca del primer palo, en tanto el ingresado Agustín Obando exigió al arquero Alejandro Medina.



El conjunto de Leonardo Madelón, dedicado al orden defensivo, dispuso de las ocasiones más claras recién sobre el final. Lucas Brochero aprovechó una desinteligencia en la defensa de Tigre y la picó sobre Gonzalo Marinelli, aunque sin puntería. En la jugada siguiente, Alexander Díaz estuvo poco fino en la definición cara a cara con el arquero local.



Así las cosas, Tigre tuvo pocas ideas para quebrar la resistencia de un Arsenal que al menos se llevó un punto de Victoria.

Habló el capitán

Sebastián Prediger, volante de Tigre, admitió que la igualdad sin goles ante Arsenal no les sirvió y le otorgó "mérito" a su rival.



"El empate no nos sirvió, fue un partido duro, pero Arsenal tiene mérito de haber conseguido este resultado", dijo el capitán del Matador en diálogo con TyC Sports, y añadió: "Fuimos los protagonistas del partido, pero no estuvimos finos y fue difícil romper esas líneas", concluyó el volante central.

Tigre, uno de los dos equipos ascendidos esta temporada, visitará a Vélez Sarsfield, en tanto Arsenal será local ante Colón de Santa Fe.