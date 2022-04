Los exámenes médicos practicados a la chica de 14 años que denunció haber sido abusada en el boliche Pinar de Rocha, de Ramos Mejía, constataron en ella "lesiones y señales inequívocas de haber sido abusada sexualmente", informó el abogado de su familia, Javier Baños. El letrado detalló que aún siguen pendientes los resultados de los estudios para determinar si la intoxicación que sufrió "se dio solo por bebidas alcohólicas u otras sustancias".

Baños advirtió que el boliche "tiene una responsabilidad tremenda porque fallaron los controles de seguridad".

La chica, actualmente, está en tratamiento con "retrovirales, infectólogos, psicólogos y reposo en casa", contó su madre. "En este momento está de reposo y no entiende nada, no quiere que la miremos ni que la rocemos. Me tomé los días necesarios para estar con ella, lo que quiero es que esto no le pase a nadie más", describió.

"Había muchas chicas menores de edad"

Al radicar la denuncia, explicaron fuentes de la investigación, la madre de la adolescente contó que su hija y varias amigas fueron al boliche a escondidas de sus familias. Según reconstruyó su madre, "había mucha gente y de la misma edad de mi hija y de un año más, porque son conocidas", y estaban todas "en un VIP" del lugar.



Una vez allí, la chica ingirió una bebida que le hizo perder el conocimiento. De madrugada, las amigas llamaron a la madre de la chica, que fue a buscarla y, después de notar que, además estar descompuesta, tenía la ropa ensangrentada, la llevó al Sanatorio Güemes, en Palermo, donde le indicaron que era preciso realizar la denuncia en la línea 137.

La denuncia quedó radicada en la Comisaría Vecina 14 A de la Policía de la Ciudad y se le dio intervención a la fiscalía en lo Criminal y Correccional 58, fiscal Jorge Fernández, aunque las actuaciones pasarán al Departamento Judicial Morón, con jurisdicción en Villa Sarmiento.

"Me comuniqué con la doctora Barroso, que es la fiscal general adjunta de Morón, y prestó todo tipo de colaboraciones. Ya hice un pedido formal para que se libre un oficio inhibitorio y se remitan las actuaciones con la mayor brevedad posible a los jueces naturales, que son del departamento judicial de Morón", detalló el abogado Baños.

Además, señaló que "aún si (la víctima) hubiera dado su consentimiento, ese consentimiento está viciado", debido a la presencia de bebidas alcohólicas y a la edad de la adolescente.