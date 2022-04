Página/12 en Israel

Desde Tel Aviv

--Gustavo vení. Y vos, Gildo, también, dale ¿o te comprometemos?

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez convocaba así a los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet y de Formosa, Gildo Insfrán para que se sumaran a una foto frente a un gran caño fucsia, color que indica que por allí pasa agua de efluentes reciclada. La comitiva argentina que visita Israel y que encabeza el ministro del Interior, Wado de Pedro, recorrió ayer Shafdan, la planta de reutilización de agua más grande de medio oriente. En la entrada, hay una escultura de un inodoro gigante pintado de verde. Mientras se interiorizan sobre el manejo de los recursos hídricos, los gobernadores y funcionarios de la delegación no dejan de pensar en la situación de sus provincias y en el escenario nacional. Evitan hacer declaraciones, porque no quieren correr el eje de la agenda israelí, vinculada al manejo del agua, que todos ponderan como de suma importancia, pero Página/12 pudo reconstruir otras de sus conversaciones y preocupaciones: inflación, la situación política y la justicia son algunos de los tópicos que aparecieron.

Los gobernadores que integran la comitiva son: Raúl Jalil, de Catamarca, Gustavo Bordet, de Entre Ríos, Gildo Insfrán, de Formosa, Rodolfo Suárez, de Mendoza, Arabela Carreras, de Río Negro, Sergio Uñac, de San Juan y Alicia Kirchner, de Santa Cruz. Además están los titulares de las carteras de Agricultura, Julián Domínguez, y de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, el titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe y representantes de Santiago del Estero y La Pampa.

Política y economía

"A nosotros nos preocupa la inflación. En el interior hay más empleo, la economía está mejorando pero los empleados están pobres", comentaban dos gobernadores sobre la famosa carrera de precios y salarios, en donde los sueldos siempre salen perdiendo. "Y también nos preocupa la política, pero en eso no podemos hacer nada", completaban, en alusión a las diferencias en el Frente de Todos, que volvieron a quedar en el foco con las declaraciones del ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien criticó a Martín Guzmán y dijo que al ministro de Economía "no lo votó nadie". Algunos de los integrantes de la comitiva señalaban que, ante esta situación de enfrentamiento interno, la mejor opción es avanzar en una agenda positiva, no dejar de gestionar, "hacer cosas". En ese sentido, ponderaban la actitud de De Pedro en general y, en particular, este mismo viaje a Israel, en el que el eje fue una agenda federal de largo plazo, con participación de dirigentes no peronistas, para abordar un problema de fondo como es el manejo de los recursos hídricos.

La Corte y el Poder Judicial

Entre los gobernadores y funcionarios peronistas hay consenso en que es necesario "hacer algo" con la Corte Suprema y el Poder Judicial. Varios señalaron que las encuestas suelen mostrar que los jueces tienen pésima imagen entre los ciudadanos. De hecho, este martes se conoció un estudio de la Universidad de San Andrés que arroja que dentro de las organizaciones o instituciones de la Argentina, los jueces son quienes tienen la peor imagen. Un 59 por ciento de los entrevistados dijo que su concepto sobre los magistrados es muy malo y solo el uno por ciento contestó que su opinión es muy buena.

"El poder judicial es que el peor gestiona y el que peor imagen tiene, pero cuando se quiere hacer cambios la gente se opone", se quejaba un gobernador.

Esta semana, el senador de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck presentó un proyecto que propone llevar de 5 a 16 los miembros de la Corte Suprema. De acuerdo a la iniciativa, se estipula la paridad de género entre los integrantes y un “cupo federal” que indica que, como mínimo, deberá haber tres magistrados por cada una de las cinco regiones del país que se establecen: CABA, Buenos Aires, Norte, Centro y Sur. La Corte estaría dividida en cinco salas.

Los miembros de la comitiva, justamente por estar en este viaje, no habían estudiado el proyecto, pero les parecía auspicioso al menos empezar a debatirlo. "Es interesante para discutirlo, el tema es si pasa el Senado", comentó un gobernador en un parate de la segunda recorrida del día, esta vez por una planta desalinizadora.

Algunos hacían comparaciones con situaciones en las provincias. En Entre Ríos, por ejemplo, el Superior Tribunal de Justicia funciona con tres salas de tres miembros cada una. En Catamarca, el Consejo de la Magistratura tiene representación por regiones. "Hay que promover un debate, pero algo hay que hacer, ampliar la Corte tiene que ser una opción porque ahora tres personas traban cuando quieren la gestión de Gobierno", dijo un funcionario durante el almuerzo en un kibutz de la ciudad de Sderot.