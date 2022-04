La comunidad educativa de la Escuela Indira Gandhi realizó este martes una nueva protesta frente al Ministerio de Educación porteño para reclamar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) no traslade al colegio de su sede actual. La escuela, a la que concurren chicos y chicas del Barrio Padre Mugica, funciona desde hace más de 50 años en un predio de dos hectáreas aledaño a Parque Norte, y cuenta con un gran parque con cancha de básquet, plaza de juegos y una huerta. En cambio, el GCBA busca trasladar el colegio a un predio mucho más pequeño, por el que el año pasado desalojó a la toma "Fuerza de Mujeres".



"No al traslado de la Indira Gandhi", "no al cierre encubierto" y "las escuelas no se cierran", decían los carteles y banderas que, en horas del mediodía del martes, colgaban sobre las rejas de la sede del Ministerio de Educación. "El traslado de la Indira Gandhi es un traslado inconsulto, no queremos que la escuela se vaya de ese predio maravilloso en el que está", sostuvo al tomar la palabra Natalia Militi, maestra y secretaria de Nivel Primario del gremio UTE-Ctera.

Desde mediados del año pasado la comunidad educativa del colegio viene denunciando el intento de traslado inconsulto de la escuela primaria a la que asisten día a día cerca de 200 chicos y chicas del barrio Mugica. Hace unas semanas, las sospechas comenzaron a confirmarse cuando el GCBA abrió la licitación para construir una escuela en el predio de la "containera": "En la licitación de la obra aparece claramente el nombre de la escuela Indira Gandhi, por lo que el traslado es evidente. Quedaron cuatro empresas licitando", contó Militi a Página 12.

"Vacantes en la Ciudad se necesitan y siempre es bienvenida una escuela nueva, lo que no queremos es el traslado. Estamos hablando de un colegio ubicado en un predio enorme, con un comedor gigante, parque y huerta", agregó la docente, que indicó que el predio al que el GCBA planea mudar la escuela es mucho más pequeño: "Es un triangulito. Supuestamente la idea es hacer dos o tres pisos y en la terraza habría una huerta, pero no tiene nada que ver con el proyecto original", sostuvo. Es que para la Indira Gandhi la relación de sus alumnos y alumnas con el medio ambiente y la naturaleza es parte integral del proyecto educativo. En el parque y en la huerta comunitaria los estudiantes desarrollan actividades que no podrían realizarse en un edificio de otras características.

La comunidad educativa denuncia que detrás del intento de traslado se esconden intereses inmobiliarios por un predio ubicado en una de las zonas más cotizadas de la Ciudad. Junto a Parque Norte y a Tierra Santa, a solo unos metros de la Costanera Norte, los terrenos lindan con los que el GCBA planea destinar al Distrito Joven para concesiones privadas del rubro gastronómico y de entretenimientos. "Desde la comunidad educativa y los gremios participamos en la audiencia pública por el Distrito Joven. Ahí estuvimos reclamando que la escuela siga donde está, porque no queremos negocios inmobiliarios y nos preocupa que se priorice lo privado por sobre la educación", señaló Militi.

Hace unas semanas, el gremio presentó un proyecto de ley que busca declarar "patrimonio educativo y cultural" a todos los bienes educativos de la Ciudad. El proyecto busca proteger los inmuebles ante diversos avances del GCBA, como el caso de la sede de la Indira Gandhi o del Palacio Ceci, en el que funciona la Escuela de Sordos Bartolomé Ayrolo pero el gobierno porteño prevé destinarlo a ser sede del Distrito del Vino.