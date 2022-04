El canciller Santiago Cafiero ordenó este martes iniciar una investigación interna para comprobar la veracidad de las expresiones formuladas por el exviceministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Alan Duncan, quien aseguró en un libro autobiográfico que el primer vicecanciller durante el gobierno de Cambiemos, Carlos Foradori, firmó "borracho" un acuerdo que autorizó más vuelos a las Islas Malvinas y otros puntos de cooperación entre ambos países.



Según indicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, la medida fue ordenada para determinar "posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la ley orgánica del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 en la firma del acuerdo Foradori- Duncan", en el marco de la gestión de Susana Malcorra como canciller de la administración de Mauricio Macri.

Duncan, exministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido entre 2016 y 2019, publicó un libro con sus memorias en el que recuerda que el primer vicecanciller Foradori "estaba tan borracho" cuando firmó el acuerdo que autorizó más vuelos a las Islas Malvinas y otros puntos de cooperación entre ambos países, que al día siguiente "no podía recordar los detalles" del documento.

Los fragmentos del libro que mencionan a Malvinas fueron publicados este martes por el portal británico "Declassified UK".

"La soberanía sobre Malvinas no fue una preocupación de Mauricio Macri"

Una vez que se conoció el relato del excanciller del Reino Unido, Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología y exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, escribió una columna en Página/12 en el que destaca el desinterés de la gestión de Cambiemos sobre las Islas Malvinas.

"La lectura del Diario privado de Alan Duncan no hace más que aportar un testimonio personal y poner en evidencia lo que los argentinos ya sabemos y venimos denunciando hace tiempo. La recuperación del ejercicio de la soberanía sobre Malvinas, como todo lo que atañe a nuestra capacidad de decisión autónoma como argentinos, no fue una preocupación del gobierno de Mauricio Macri. Alcoholizados o no, no estuvieron dispuestos a defender la soberanía y los intereses de 45 millones de argentinos/as", expresó Filmus.