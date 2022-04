La noticia de que el vicecanciller de Mauricio Macri habría firmado un acuerdo con Gran Bretaña en estado de ebriedad sigue cosechando rechazos desde vastos sectores, dirigentes y funcionarios. Calificaron al hecho como “un caso de defección en la defensa del interés nacional” y acusaron al gobierno de Juntos por el cambio de “comprometer la soberanía del país”.

Uno de los primeros que se hizo oír fue el ministro de Defensa y ex canciller argentino, Jorge Taiana, para quien este hecho “demuestra la irresponsabilidad” del gobierno anterior en materia internacional.

En tanto, el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, acusó al gobierno de Macri de "comprometer la soberanía del país".

Lo que ocurrió fue revelado hoy a través de Página/12: el ex ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan publicó en sus memorias que el ex vicecanciller argentino del macrismo, Carlos Foradori, firmó en estado de ebriedad el acuerdo con el que Argentina se comprometió a "remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico y el desarrollo" de las Islas Malvinas.

Jorge Taiana: "Es un caso de defección"

Ese documento que cedió ante el Reino Unido los derechos de explotación de los recursos naturales en el Atlántico sur, firmado en septiembre de 2016, fue “un hecho vergonzoso” y “escandaloso”, puntualizó Taiana. "Es un caso de defección en la defensa del interés nacional que no es lo normal", añadió.

Pero, según indicó, “no fue el único” de ese tipo en el que estuvo involucrado Foradori: “En un libro, Néstor Kirchner lo había mencionado como el hombre que quería entregar toda la discusión sobre el límite con Chile y los hielos continentales”.



Es decir que “hay una insistencia de Foradori en tener posiciones donde la defensa del interés nacional es casi nula o pasiva”, añadió durante una entrevista por Radio 10.

En este sentido, agregó, “más que este hombre haya firmado borracho, lo verdaderamente escandaloso es que ese comunicado repitió casi palabra por palabra una carta que la entonces primera ministra Theresa May le envió a Macri diciéndole lo que había que hacer” en el Atlántico sur.

Melella: "Que Cancillería desconozca ese acuerdo"

Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, acusó a Foradori y al gobierno de Mauricio Macri de "comprometer la soberanía del país".

"El acuerdo, en su momento, fue rechazado por gran parte del arco político”, con lo cual “creo que es la oportunidad para que la Cancillería argentina desconozca de una vez por todas ese acuerdo, nunca pasó por el Congreso de la Nación y tiene que ver con la manera de mirar con desprecio, sin responsabilidad y sin compromiso del macrismo la cuestión Malvinas", afirmó a Télam Radio.



"Hoy es el momento para ser consecuentes, cuando éramos oposición lo reclamábamos, tenemos que dejar bien clarito que Malvinas es parte de nuestro territorio", concluyó.

Alicia Castro pidió "derogar" ese convenio

Por su parte, la ex embajadora argentina ante Gran Bretaña, Alicia Castro, sostuvo que "el acuerdo fue una habilitación a los invasores de Malvinas para explotar los recursos de las islas".



"Uno puede pensar que con este gobierno no va a avanzar con lo pactado pero el acuerdo sigue escrito. Si no se deroga el acuerdo corremos el riesgo que otro gobierno lo retome. Malvinas tiene que ser una política de Estado que cumpla con el mandato constitucional de defender la soberanía como un objetivo permanente e irrenunciable", indicó durante una entrevista por AM 750.