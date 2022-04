Newell's venía de flojos rendimientos en el Coloso del Parque aunque las victorias disimulaban sus debilidades. Hasta anoche, que sufrió una derrota frente a San Lorenzo que pone en riesgo su futuro en el torneo. La visita se aprovechó de la falta de ideas en el juego ofensivo de los rojinegros y le alcanzó con dos ataques para marcar los goles del triunfo. El rojinegro no tuvo respuestas en ningún momento de la noche, ni siquiera con los cambios y fue todo impotencia.



La propuesta ofensiva de Sanguinetti con acumulación de delanteros tuvo efectos inesperados. Porque Newell’s fue un equipo inofensivo y su único remate al arco, en la primera parte, fue de Pablo Pérez a las manos de Torrico. La fallida puesta en escena con Giani, González, Reasco y Funez se produjo por la falta coordinación de juego y poca movilidad. Los jugadores ocupaban posiciones y sin movilidad a San Lorenzo se le hizo sencilla la marca. El juego carecía de inspiración, lo que llevó a Lema y Ditta trasladar la pelota hasta la mitad de la cancha. El largo traslado era consecuencia de no saber qué hacer con la pelota y cuando la misma llegaba a cualquier de los puntas el equipo perdía el balón.

Por eso a la Lepra le quedaban solo como recurso de ataque las corridas de Vangioni, siempre desequilibrantes, y la opción de un pase gol de Pablo Pérez. Pero con todo San Lorenzo en su área los espacios vacios para tirar el balón no aparecían y el fondo visitante rechazó todos los centros de Vangioni.

Todo se complicó más para Newell’s cuando San Lorenzo llegó al gol casi sin proponérselo. Torrico sacó del arco, la pelota picó y se escapó Fernández ante Arboleda, la pelota se desvió y Ditta evitó el gol con rechazo en la línea. Pero nada pudieron hacer el arquero y el zaguero central cuando Cerruti devolvió el balón al área en un centro que recibió por detrás Martegani para marcar la diferencia. La reacción de Newell’s fue la desesperación. El equipo jugó más rápido la pelota, apresurado y así los fallos en el traslado del balón se multiplicaron.

Sanguinetti acudió a Garro y Castro para el segundo tiempo. Pero el andar previsible del equipo no se alteró. Todo era sin sorpresa en Newell's y los nervios se imponían. Porque los minutos se iban y la Lepra no generaba juego en el área de San Lorenzo. Newell's no tenía ningún mérito para merecer el empate. Y la ilusión del triunfo se alejó por un yerro de Francisco González. El delantero falló en un pase hacia adentro, en su propio campo, dejó a Gattoni frente al arco y el defensor sacó un derechazo al ángulo para superar a un sorprendido Arboleda.

Recién allí apareció la reacción del rojinegro. Lema sacó un cabezazo desviado en un tiro libre y luego logró el descuento con un cabezazo cruzado que ameritó más de cinco minutos de revisón del VAR. El descuento le dio emoción a los 20 minutos finales. Aunque Newell's, a pesar de atacar compulsivamente, no generó pelotas de riesgo y la derrota fue inevitable.

1 Newell’s

Arboleda

Méndez

Lema

Ditta

Vangioni

Pérez

Fernández

Giani

González

Reasco

Funez

DT: Javier Sanguinetti

2 San Lorenzo

Torrico

Hernández

Gattoni

James

Silva

Giay

Elías

Gordillo

Martegani

Cerutti

Fernández

DT: Fernando Berón

Goles: PT: 21m Martegani (SL). ST: 15m Gattoni (SL) y 22m Lema (N).



Cambios: ST: 7m Garro por Pérez y Castro por Funez (N),17m Rossi por Reasco (N), 21m Herrera por Giay (SL), 32m Balzi por González (N), 33m Legizamón por Martegani y Perruzzi por Fernández (SL) y 42m Blandi por Cerutti y Rosane por Gordillo (SL).



Arbitro: Darío Herrera

Cancha: Coloso del Parque