La aprobación del juicio político en contra del concejal radical Enrique Balmaceda generó el primer quiebre en el bloque Vamos La Rioja que responde a la intendenta Inés Brizuela y Doria y que tenía alianza con el movimiento Norte Grande, espacio liderado por la diputada provincial Teresita Luna. De los 15 concejales y concejalas que integran el Concejo, 8 son del Frente con Todos, 6 de Juntos por La Rioja y uno, es unipersonal y pertenece al Balmaceda que salió de Juntos por La Rioja cuando comenzó el proceso de investigación por la denuncia de violencia de género.

Luego de los argumentos presentados en la sesión por parte del bloque que responde a Brizuela y Doria para que al concejal no se lo someta a juicio político, Díaz integrante de la comisión investigadora junto a Ximena Marenco y, cuyo dictamen se expresó a favor de mantener la acusación y enjuiciar al edil por mal desempeño en sus funciones, determinó conformar un bloque unipersonal que se llamará Norte Grande. Balmaceda además de ser sometido a juicio político fue procesado por la Justicia por abuso sexual simple.

"Es una bajeza deslindar responsabilidad y seguir sosteniendo un concejal abusador, la política no tiene que justificar todo. Yo pertenezco al bloque “Juntos Por La Rioja”, lo integré por convicción de integrar un frente multisectorial que supuestamente íbamos hacía el mismo lado, de un proyecto de capital y de provincia. Pero tampoco podemos mirar al costado con cuestiones que también son importantes. Y este caso es real, no es una prueba plantada", expresó la concejala a Radio La Red.

"Si la política nos diferencia en esto, obviamente no voy a estar participando en Juntos Por La Rioja, acá hay una decisión política de sostener a un abusador a cualquier precio y en eso yo no me voy a sumar. Esto no tiene nada que ver con integrar un bloque quintelista o como me dijeron mis ex compañeros que había otros móviles para que yo tomara esa decisión. Acá hay una denuncia real, un hecho penal de abuso sexual simple, hay hostigamiento, persecución, un mal desempeño como funcionario y ahora justicia se expresó. Acá no hay un caso inventado y no hay que tomarlo con esa liviandad", aseguró la concejala.

"Yo no tengo jefes ni jefas políticas que me bajen línea o estrategia”, dijo la diputada Teresita Luna a La Rioja 12 al ser consultada sobre la conformación de un bloque unipersonal en el Concejo Deliberante. La legisladora provincial, ex vicegobernadora y ex senadora ocupó un lugar en el gabinete municipal capitalino hasta que logró una banca en la Legislatura provincial y formó parte de una la alianza electoral.











El próximo lunes se realizará una sesión especial del Concejo Deliberante. Siguiendo con el procedimiento de juicio político al concejal Enrique Balmaceda. El cuerpo acordó que ese día se dé lugar al derecho del uso de la defensa, previsto en la ordenanza 3284 de procedimiento de juicio político. Este martes, en votación nominal y por mayoría se aprobó el dictamen de la comisión investigadora, que determinó avanzar en el proceso contra el edil capitalino. Sin embargo, no se reunió los votos necesarios para la suspensión, que determinaba el dictamen de la concejala Ximena Marenco. Tanto el viceintendente, Guillermo Galván y el cuerpo de concejales se constituyeron en tribunal de juicio político.