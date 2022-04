El acertijo

Un campesino tiene un rebaño de animales formado por cabras y ovejas. El número de ovejas multiplicado por el número de cabras da un producto que reflejado en el espejo, muestra el número de animales del rebaño. ¿Cuántos animales de cada clase hay en el rebano?

Respuesta: 9 cabras y 9 ovejas. Su producto es 81 y en el espejo se transforma en 18, que es el número de animales del rebaño.

El dato

El ministro de Economía y Clima de Alemania, Robert Habeck, reconoció que la guerra en Ucrania está causando estragos y que el PIB crecerá este año solamente un 2,2 por ciento, frente al 3,6 por ciento previsto en enero. La inflación también sufrió una severa corrección, pero al alza, con lo que Berlín calcula que alcanzará el 6,1 por ciento a finales de año, en lugar del 3,3 por ciento previsto anteriormente. “Los riesgos que pesan sobre la situación son cada vez mayores. Después de dos años de pandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania añade un peso adicional”, reconoció Habeck, que admite también que Alemania “paga el precio” por su apoyo a Ucrania.

La posta

En los dos meses transcurridos desde que Vladimir Putin ordenó invadir Ucrania, el 24 de febrero pasado, el gigante euroasiático lleva ingresados 63.000 millones de euros por sus exportaciones de petróleo, gas y carbón, según las últimas cifras publicadas por el think tank ambientalista Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Esa cifra tiene que ver, en gran medida, con los altos precios de la energía, que han compensado con creces la caída en las ventas a la Unión Europea. La mayor economía comunitaria, Alemania, es el país del mundo que más ha contribuido a esos ingresos extra: 9100 millones de euros han salido del bolsillo de los consumidores alemanes destino Rusia, mayoritariamente como contraprestación por el gas recibido por gasoducto. Le siguen Italia (6.900 millones), China (6.700), Holanda (5.600), Turquía (4.100) y Francia (3.800). Por bloques, la UE —que no tiene forma material de sustituir la energía procedente de Rusia en el corto plazo— fue responsable del 71 por ciento de los ingresos rusos por ventas de crudo, gas y carbón: en suma, los veintisiete países pagaron 44.000 millones a Moscú.

El número

101 millones de dólares aportaron las exportaciones a la India de las micro, pequeñas y medianas empresas durante argentinas el año pasado, lo que implicó un incremento interanual del 38 por ciento y del 54 por ciento respecto a 2019. El resultado obtenido fue el mejor desde el año 2015, cuando se habían registrado montos similares. A su vez, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores destinó 932 millones de pesos entre 2020 y 2021 para asistencia y financiamiento a MiPyMEs exportadoras a este mercado. La cantidad de MiPyMEs que vendieron a India también creció. Fueron 165 empresas las que realizaron envíos en 2021, una suba del 22 por ciento en comparación con las 135 que lo hicieron en 2020. Del total que realizaron ventas el año pasado, 30 fueron microempresas (18 por ciento del total), 63 fueron pequeñas (38 por ciento), y 72 fueron medianas (44 por ciento).

Cuál Es?

La República Centroafricana (RCA), uno de los países más pobres del mundo, ha adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal junto al franco CFA, ha informado el gabinete de la Presidencia. La RCA es “el primer país de África en adoptar el Bitcoin como moneda de referencia”, subrayó el jefe de Gabinete de la Presidencia, Obed Namsio. sobre esa “decisión histórica” que sitúa a la nación africana “en el mapa de los países más valientes y visionarios del mundo”.

Presentación

El IADE y la Fundación Ebert invitan a la presentación del libro "Circuitos productivos regionales y estrategias de desarrollo en la Argentina del siglo XXI". En la mesa debate van a participar Alejandro Rofman, organizador del libro; Graciela Landriscini, ex decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N del Comahue, investigadora del CONICET y actual diputada nacional; Cristina Valenzuela, investigadora del CONICET en la Universidad Nacional del Nordeste y Rosalia Pellegrini, responsable de Políticas de Genero en la Unión de Trabajadores de la Tierra. La cita es el 5 de mayo a las 18 horas en la sede del IADE Hipólito Irigoyen 1116 piso 5.