La Anses habilitó este jueves la segunda etapa de la inscripción al bono de Refuerzo de Ingresos. Se trata del bono de 18 mil de pesos a trabajadores informales, monotributistas y de casas particulares.

El trámite está disponible en su página web. Allí debe completarse la solicitud con la firma de la declaración jurada y los datos de la cuenta bancaria única (CBU) donde percibirán el refuerzo.

Si no hice la primera parte del trámite, ¿puedo solicitar el bono igual?

Sí. Para quienes no hayan llegado a realizar la primera etapa de inscripción, que consistió en la actualización de datos de contacto, la Anses informó que la posibilidad seguirá abierta.



¿Hasta cuando hay tiempo para completar la declaración jurada?

La segunda etapa se extenderá entre el 28 de abril y el 5 de mayo.

En este período, quien quiera cobrar el refuerzo deberá firmar una Declaración Jurada y cargar su Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Así, en la cuenta identificada verá la acreditarán los 18 mil pesos, en dos cuotas de 9 mil pesos, en mayo y junio.

Paso a paso, la segunda etapa de inscripción

1. Ingresá en mi ANSES

Para comenzar la inscripción al Refuerzo de Ingresos tenés que ingresar a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. Si no tenés Clave de la Seguridad Social o CUIL

Si todavía no tenés Clave de la Seguridad Social o no te la acordás, creá tu clave ingresando acá. Si no te acordás tu CUIL podés consultarlo acá.

3. Una vez que ingreses en mi ANSES, completá tus datos de contacto

Elegí la opción Refuerzo de Ingresos y seguí los pasos para completar o actualizar tus datos de contacto.

Si tu información está incompleta o incorrecta, podés modificarla en el momento.

En caso de que tu CUIL figure como no acreditado, vas a tener que dirigirte a una oficina sin turno.

4. Terminá la inscripción al Refuerzo de Ingresos

Si ya actualizaste tus datos de contacto, volvé a ingresar a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Elegí la opción Refuerzo de Ingresos, completá la declaración jurada y validá o cargá una CBU, donde vas a recibir el Refuerzo de Ingresos.

Es muy importante que sepas que para acceder al Refuerzo de Ingresos, debés contar con una CBU a tu nombre.

Una vez completado todos los pasos, vas a haber finalizado la inscripción.

