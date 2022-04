El 28 de octubre de 2021, el magnate de internet Mark Zuckerberg tomó de sorpresa al mundo cuando anunció el nacimiento de “Meta”, la empresa que agruparía a todas las plataformas de su propiedad —Facebook, Instagram y WhatsApp— en reemplazo de lo que hasta entonces era Facebook Inc. Con este nombre anticipaba también la creación de un “metaverso”, un mundo virtual habitado por avatares donde confluirían deportes y actividades virtuales, monedas y activos digitales e interacciones puramente online.

Considerado como el puntapié de nueva era de la internet, el metaverso de la empresa comandada por Zuckerberg ya tiene a miles de ingenieros informáticos trabajando en su desarrollo. A la vez, muchas empresas ya lanzaron o lanzarán productos virtuales para comercializar en este universo alternativo —como la Zero Sugar Byte de Coca Cola— y se espera que las ganancias totales de este proyecto ronden los US$ 800.000 millones para 2024.

Mark Zuckerberg presentó el metaverso en 2021 (EFE)

Pero, ¿qué es el metaverso? ¿Para qué sirve? ¿Cual es el objetivo y los beneficios de habitar un universo virtual?

¿De qué se trata el metaverso?

Se trata de un mundo virtual paralelo al "real", donde los usuarios estarán representados por "avatares" y podrán hacer dentro del metaverso todo lo que hacen fuera, e incluso más. En el metaverso será posible conocer gente nueva, conseguir y dar empleo, trabajar, enamorarse, viajar, comprar productos, hacer ejercicio, cometer delitos, y, quién sabe, quizá también hacer cosas que aún son imposibles en el mundo “real”.

Las experiencias digitales serán cada vez más similares a las analógicas, con innovaciones como guantes hápticos, dispositivos de realidad virtual para poder "tocar" dentro del metaverso que Reality Labs Research, el equipo de realidad aumentada y virtual de Meta, anunció a fines de 2021.

Un equipo de Meta trabaja en el desarrollo de guantes de realidad virtual (Meta)

“Pasamos del escritorio a la web y al móvil; desde texto hasta fotos y video. Pero este no es el final. La próxima plataforma será aún más inmersiva: una Internet incorporada donde estás dentro de la experiencia, no solo mirándola. A esto lo llamamos el metaverso, y tocará cada producto que construimos”, adelantó Mark Zuckerberg en noviembre de 2021.

Los expertos en las nuevas tecnologías consideran que el metaverso es un “es un mundo virtual persistente”, es decir, que se inicia, pero que no termina cuando el humano o el participante se retira de dicho universo para reincorporarse al mundo “real”.

La clave del metaverso: la persistencia

“La convención actual es que es un mundo virtual persistente. Esto en lenguaje simple significa arrancar un mundo virtual y no detenerlo, o intentar no hacerlo. Cuando jugamos una partida online se crea un mundo virtual, pero una vez que se termina la partida, se termina también ese mundo. Eso es la persistencia”, explicó a GO Noticias Nicolás Muñoz, desarrollador y CEO de Azomland Partyverso, un proyecto chileno de metaverso con temática de fiesta y bienestar.

Cuando el creador de Facebook se refirió a “estar en la experiencia, no solo mirándola”, sin dudas hizo un guiño a las plataformas conocidas y exitosas hasta el momento: los juegos “multiplayer” o “multijugador”.

El metaverso romperá los límites del mundo

Franquicias como el Grand Theft Auto (GTA), Counter Strike, el FIFA o League of Legends (LoL) son marcas y juegos exitosos que tenían la particularidad de poder jugar en un mismo contexto con otros participantes alrededor del mundo. Sin embargo, todo se detenía cuando uno de ellos se retiraba de la partida.

“Hace unos meses leí que Second life está desde el año 99 resolviendo el problema de multiplayers", contó Muñoz. "Hay muchísimas experiencias de multiplayer y tantos otros que ya resolvieron el problema en instancias o mundos virtuales que expiran, y solo una compañía pensando en el problema de la persistencia hace tanto tiempo”.

“Por tanto, todos los años de desarrollo y tecnologías nos llevarán indudablemente a un espacio persistente que funciona sobre internet donde las personas nos podemos vincular de forma interactiva e inmersiva”, cerró.

¿Cómo beneficiaría a las personas ser parte del metaverso?

Una de las principales virtudes del metaverso, explicó Muñoz, es que permitirá a los interesados formar parte de “un mundo infinito” de “comunidades virtuales interconectadas”. De esta manera, se trasladarían al mundo virtual las actividades que se realizan cotidianamente en el mundo real, como reunirse con amigos, trabajar o jugar. Pero además habrá posibilidad de comprar bienes físicos o virtuales y acceder a servicios.

“Buena parte de la experiencia del metaverso va a girar en torno a poder teletransportarse de una experiencia a otra”, dijo Zuckerberg en el video en el que adelantó esta iniciativa.

Cuando se hace hincapié en “un mundo infinito”, se trata de una definición literal, ya que se espera que un solo proyecto englobe a todas las iniciativas que sean inmersivas.

Para Muñoz, el gran desafío del futuro es “poder unir todos metaversos” en donde se pueda utilizar “una sola criptomoneda o protocolo”. “Esa es la meta”, remarcó.

Cómo funcionarán las finanzas y el comercio en el metaverso

Según Muñoz, el metaverso será "una de las mayores transferencias de riquezas" y "reinventará a muchísimas industrias". "Todo es microtransacciones y mantener encendidos los servicios" dentro del metaverso, añadió. Es decir, las empresas buscarán que los usuarios paguen por servicios "dentro" del metaverso, aún durante el tiempo que ellos pasen "fuera".

Por ejemplo, Azomland, la creación de Muñoz, tendrá como única temática "la fiesta y la sensación de bienestar en el momento en que estamos compartiendo", y buscará monetizar con esto.

Azomland es un

"Actualmente contamos con un token y pronto abriremos un mercado de NFT ("piezas" únicas con valor de mercado, basadas en la tecnología blockchain) donde los usuarios podrán comprar terrenos, edificios y experiencias, entre otras cuestiones", detalló.

Y como todo entorno tecnológico, las estrellas monetarias del metaverso serán las criptomonedas y los activos digitales, como los nombrados NFT.

Nadie quiere quedarse afuera del metaverso

Un informe realizado por la agencia Bloomberg estimó que este flamante universo virtual recaudará alrededor de US$ 800.000 para fines de 2024, debido a la inversión de grandes marcas, que ya arrancaron a patentar sus bienes y activos digitales. También influirán las compras de computadoras y visores de realidad aumentada para mejorar el acceso al multiverso.

Zara, Adidas, Nike, Coca-Cola, Mc Donald's y Louis Vuitton son algunas de los cientos de marcas que ya penetrado esta realidad con productos dirigidos a los avatares y con líneas de producto dedicadas exclusivamente al mundo virtual. Disney, incluso, anunció en febrero que avanza en la creación de su propio metaverso, enfocado a la narración de historias.

Ahora, una vez dentro del metaverso, ¿qué sucederá con nuestra identidad y la cantidad de datos a disposición de los servidores y dueños de estas plataformas?

“Las publicidades seguirán siendo una parte importante de la estrategia en medios sociales, y probablemente también seguirán siendo una parte significativa del metaverso”, advirtió Zuckerberg el año pasado.

Ante la expectativa o ilusión de una nueva promesa de la tecnología, queda por saber cómo los seres humanos nos acomodaremos a esta experiencia que promete cambiar el mundo que conocemos. También surgen preguntas: ¿Estaremos todos a la altura del metaverso? ¿Será solo para las nuevas generaciones? ¿Será saludable y beneficioso formar parte de esta realidad alternativa?

"Es el momento de tomar todo lo que hemos aprendido y ayudar a construir el próximo capítulo", invitó Mark Zuckerberg. ¿Estamos listos?