La investigadora y conservacionista argentina Micaela Camino fue distinguida en Londres con un prestigioso premio conocido como "Oscar Verde" por su trabajo para salvaguardar el bosque del Chaco seco en la Argentina, se informó este jueves.



El galardón que otorga 40.000 libras (cerca de US$ 50.000) a cada ganador es uno de los premios de conservación más prestigiosos a nivel internacional que otorga la fundación británica Whitley Fund For Nature (WFN) a líderes conservacionistas de Asia, África y América Latina.



Cada año lo reciben seis conservacionistas considerados "pioneros en soluciones a la crisis de biodiversidad".



Camino tiene 39 años y es investigadora del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional de Nordeste (Conicet-UNNE).



Forma parte de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) que trabaja para empoderar a comunidades locales en la conservación del pecarí chaqueño y del Chaco argentino.



"Este un reconocimiento que nos llena de orgullo y alegría porque estamos trabajando desde hace mucho. No soy yo sola, es un grupo de gente con el que trabajamos horizontalmente y se llama Proyecto Quimilero", contó Camino, quien recibió el galardón en una ceremonia en Londres de manos de la princesa Ana, hija de la reina Isabel II.



La especialista sostuvo que con su grupo de trabajo investigan "biología de la conservación aplicada. Trabajamos siempre con la gente con una mirada de la conservación y con las comunidades integradas".



El foco del proyecto es el pecarí quimilero, una especie que solo existe en los bosques del Chaco seco, una región que se extiende por Argentina, Paraguay y Bolivia.



"El pecarí es una especie que representa un camino evolutivo único que está súper amenazado por el avance de la deforestación para producir industrialmente soja o pasturas para ganadería", lo que lleva a que esta especie esté en peligro de extinción grave, explicó.



Enfocarse en esta especie que necesita de los bosques para sobrevivir, sirve también de paraguas para poder trabajar en la conservación de toda la diversidad del bosque.



Caminos sostuvo que es necesario cambiar el modo de vida y recordó que "la pandemia, el clima y el mundo van mostrando que la forma en que estamos conviviendo con la naturaleza no es sana y no nos está haciendo bien".



"Yo creo que las soluciones tienen que ser colectivas y tienen que incluir a todas, todos y todes y sobre todo cuando hablamos de conservación, tener en cuenta que muchos de los lugares o especies que nos fascinan y nos importan, tienen que ver con la vida de comunidades locales, que saben un montón y que hace siglos que están interactuando con estos sistemas y especies, y es importantes construir juntes las soluciones", prosiguió.



En ese sentido, instó a coconstruir esas soluciones "desde el respeto y uniendo todos los saberes tradicionales, con la ciencia, con las necesidades de diferentes grupos porque desde lo local podemos llegar a una solución a los problemas globales".



Camino nació y se crió en Buenos Aires, reside desde hace diez años en Chaco y está casada con Sara, con quien comparte la crianza de un hijo de cuatro años. Estudió Biología, realizó un doctorado en la Universidad de Buenos Aires y está iniciando la carrera de investigación del Conicet.



Whitley Fund for Nature es una organización benéfica de recaudación de fondos y concesión de subvenciones del Reino Unido que apoya a los líderes conservacionistas que trabajan en sus países de origen, y otorga anualmente el "Oscar verde".



También otorga un premio especial de 100.000 libras (US$125.000), que este año lo recibió el renombrado conservacionista Charu Mishra, director ejecutivo del International Snow Leopard Trust y cofundador de la Nature Conservation Foundation de la India.