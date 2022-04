It’s a Shame About Ray

1992

El disco cumpleañero catapultó a los Lemonheads como insignia de los noventas e introdujo su sonido melancólico y power pop. Grabado en Los Angeles, aunque varias de las canciones fueron compuestas en Australia, donde Dando visitaba a su amigo y ocasional partner de composición Tom Morgan, el líder de la banda Smudge. El disco incluye tópicos como el divorcio de los padres en “Conffet” o el single “My Drug Buddy” (un título censurado en la época) donde la dulce voz de Juliana Hatfield canta sobre una versión posible del amor: la persona a quien uno llama cuando quiere drogarse pero no estar solo. En el video homónimo Dando aparece a los besos con Angelina Jolie frente a su novia que lo mira desde la ventana, por si cabía alguna duda de que en ese momento estaba en la cima del mundo. La segunda edición del disco incluye el cover de Simon & Garfunkel que grabaron por el aniversario de El graduado, el gran hit de la banda, que por supuesto Dando, odia.

Come On Feel The Lemonheads

1993

Para el disco que sucedió a It’s a Shame About Ray, muchos se preguntaban si Evan Dando iba a sobrevivir la década y de hecho los rumores de su muerte eran un mito constante, aunque al final le sobrevivió a casi todas la estrellas de su generación. Tuvo que tratarse para grabar las voces de ese disco porque sus cuerdas vocales habían quedado arruinadas por el crack. El album incluye grandes apariciones como la de Belinda Carlisle, la cantante de las Go-Go’s o Rick James (en la canción que se titula literalmente “Rick James Style” y que es una versión de “Style”, otro de los temas del disco). Además está “Big Gay Heart”, en cuyo video aparece una jovencísima Chloë Sevigny (el video parece el Toxic de Britney pero en versión grunge: un montón de gente franeleandose en leñadora en un bar inmundo).

Car Button Cloth

1996

Este es el último disco de los Lemonheads firmado con Atlantic Records y también el último antes de un hiato de 10 años, cuando volvieron con un disco homónimo en 2006. Car Button Cloth es un disco sin mucho éxito comercial pero que generó un pequeño culto a su alrededor (aunque en Australia y Suecia le fue, de hecho, insólitamente bien). Casi todos los instrumentos fueron tocados por Evan Dando y sesionistas ocasionales, excepto la batería a cargo de Murph, de Dinosaur Jr.. Originalmente, el disco incluía un tema grabado a dúo con Noel Gallagher, que el inglés, más tarde, pidió sacar de la lista. El tema que sí quedó, y que se convirtió en uno los más populares del disco fue el single” If I Could Talk I’d Tell you”, que Dando compuso con Eugene Kelly de los Vaselines.

Baby, I’m Bored

2003

Aunque básicamente los Lemonheads sean simplemente Evan Dando invitando a tocar a quien sea de su capricho en el momento, este es el único disco que firma con su propio nombre. Rehabilitado y casado con la modelo Elizabeth Moses, que aparece en la tapa, éste pareciera ser un perfecto disco de lo que algunos llaman “madurez”. El mismo marca su retorno a la música después de desaparecer casi totalmente por 7 años y está compuesto de un puñado de canciones crepusculares, sin el impacto instantáneo de la era dorada de los Lemonheads, pero que exudan una extraña y deliciosa calma. Su voz reconocible, desgarbada y serena hace match perfecto con la participación de Jon Brion y miembros de Giant Sand y Cálexico. Eso sí, la melancolía de siempre se cuela en el disco como anticipando que ni el idilio, ni el matrimonio, ni la calma son eternos: “bebé, estoy aburrido”.