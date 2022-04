Lectores de mi tricúspide, lectoras de mi-tral, lectoros de mi píloro: no puedo escribir esta nota sin conmoverme, sin pensar en las trágicas consecuencias que pueden tener algunas farsas. Quizás esté contradiciendo aquella expresión de Marx y Engels: “La tragedia se repite como farsa”; rectifico entonces: “La farsa, aquí, se repite como tragedia".

Y digo esto porque solemos, los argentines y también el resto del mundo –del que no estamos aislados–, tomar las tragedias como farsas, hasta que, diría Bertolt Brecht, es demasiado tarde y golpean a nuestra propia puerta o, peor aún, entran por la ventana sin que nadie les haya dado permiso.

Trataré de ser explícito. Se cumplen, ya mismo, 40 años desde que el general espumante cosecha 82 Leopoldo Gargantini (era ese el apellido, ¿no?) hizo fondo blanco: se tomó las Malvinas de un trago y, como dijimos con Daniel Paz en este mismo diario allá por 1988, “las tomó para olvidar”. Pero no para olvidar él, sino para que olvidásemos nosotros.

Es decir: lo hizo para que no recordásemos que él mismo había reprimido a los argentinos tres días antes (inolvidable marcha del 30 de abril del 82); que su gobierno representaba una dictadura con entonces seis años de añejamiento, la cual nunca estuvo en buen estado pero ahora ya era vinagre puro. Y a quien intentara tragarla, le traía como mínimo un dolor de estómago y, como máximo…, ¡no hace falta que lo mencione, ya sabemos todos (o casi todos) lo nefasta que fue, aunque algunes se tomen la copa amarga y traten de olvidar!

El general en copas se tomó las islas y pidió que viniera el principito. Pero en vez del personaje de Antoine de Saint-Éxupery, que dificultosamente hubiera intentado reinvadir nuestras islas, los que sí vinieron fueron los ingleses y sus aliados de siempre, todos resguardados bajo el paraguas de la OTAN. Los mismos que ahora, en nombre de la misma democracia, se toman un vodka a la salud de Ucrania (salud que –esto dicho entre nosotros–, no parece interesarles demasiado).

Todos sabemos cómo terminó ese brindis. O como no terminó aún.

Pero ahora nos enteramos de que hace un par de añitos, ponele cuatro, un exvicecanciller maurificista supuestamente sobrio y más supuestamente argentino de cuyo nombre no quiero acordarme, se reunió con los británicos al grito de: “¡Otra vuelta de colonialismo para todos, la pago yo!”.

Y firmó, en estado de ebriedad, un acuerdo, o un nomeacuerdo en el que entregaba hasta a su tía Eduviges, mientras le decía a su par británico: “¡You don't know how much I love you, brother!”.

Después, qué importa del después, llamó y les preguntó a los propios ingleses: “Excuse me, I don't remember what carajo firmé, because I estaba absolutelly fartly (en pedo, literalmente dicho)”.

“Don't worry, be happy”, le respondieron los british, mientras llamaban de urgencia a la Fundación Guinness para registrar “el acuerdo más entreguista de la historia, superando a García (el enviado de Rivadavia), que acordó darle a Brasil mucho más de lo que reclamaban en la década de 1820; a Urquiza, que dejó que Mitre le ganara en Pavón (1861) después de cansarse de derrotarlo sin que nadie se diera cuenta; o al referí que, allá por 2018, le dio un penal a River (que reclamaba un corner) en un partido contra Gremio, de Porto Alegre (quizás retribuyendo, aunque en modo farsa, la gentileza de García casi dos siglos antes).

En medio de esas farsas, después de esas farsas, la tragedia: la guerra. La guerra que nos costara tantas vidas, hace 40 años.

Y ahora, otra guerra, menos visible, pero tremenda, la que tooodos los días nos va derrotando un poquito a casi todos, borrando, en algunos casos, la comida de los platos, la salud, el deseo.

No me refiero a la de Europa del Este, sino a la guerra contra la inflación, que a esta altura se comporta ya como un ejército de ocupación, al que debemos resistir.

Y por eso mismo quiero terminar esta columna presentando una “canción de resistencia”, parodia de un conocido tema de la Guerra Civil española. Incluyo la letra y el video, sobre el mismo tema, compuesto por RS Positivo e incluido en su canal de YouTube.

Los dos gallos

(Parodia de RS Positivo)



Cuando cobro el sueldo en negro, anda mal la economía

Cuando cobro el sueldo en negro, anda mal la economía

Con mi presupuesto en rojo, no llegamos ni a la esquina

Ay, vino un aumento

Y el salario tan bajo, que ni lo cuento

Ay, qué desencanto

Los empresarios dicen “no es para tanto”

Nos miramos frente a frente y me dijo el carnicero

Nos miramos frente a frente y me dijo el carnicero

A 2100 está el lomo; 1500, el cordero

Ay, vino otro aumento…

Suben 30 por ciento los alimentos

Ay, qué desencanto…

quiero comer asado y me la aguanto

En los shoppings, las cadenas tienen promos obsoletas

En los shoppings, las cadenas tienen promos obsoletas

Sale muy caro al contado... y más caro, con tarjeta

Ay, viene otro aumento…

esta vez fue el transporte: 15 por ciento

Ay, qué desencanto… yo ya no tomo el bondi, voy caminando

Unos cuantos dirigentes se pelearon en la arena

Unos cuantos dirigentes se pelearon en la arena

¡mientras se siguen peleando, se vacía mi alacena!

Ay, vino otro aumento… ahora son las tarifas: 30 por ciento

Ay, qué desencanto… Tenemos que juntarnos para arreglarlo

Ay… si es que yo miento...