En la Feria del Libro el Emiliano Ojea, presentó su primer libro “Jugar en Equipo: claves para transformar la realidad desde el deporte” de la editorial Grupo Octubre, donde invita a repensar el deporte argentino para aquellos que quieran ejercerlo y sostener sus estudios. Además plantea las problemáticas relacionadas con el sistema deportivo y las políticas públicas que deben garantizar el derecho al deporte.

Rodeados de fotos de Evita en el Stand 705 Pabellón Azul de la editorial Grupo Octubre Emiliano Ojeda estaba acompañado de Gisela Marziotta, diputada nacional y periodista; Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz; Facundo Imhoff, jugador profesional de vóley; Federico Yáñez, periodista y Giselle Piamonte, jugadora de la selección de futsal.

Federico Yáñez entrevistó a los que estaban en la mesa y les preguntó sobre qué valores les había enseñado el deporte para su vida cotidiana y la importancia de estudiar ejerciendo un deporte.

Piamonte, orgullosa por ser la primera universitaria de su familia dijo que: “Sin el deporte no hubiera podido vivir, pero sin la educación universitaria no hubiera estado acá explicando que es lo que me pasa” y relato como muchas de sus compañeras de la Selección muestran interés sobre cómo es llevar adelante una carrera universitaria a la par de ser una jugadora profesional.

Por su parte, Imhoff contó una experiencia contraria, él no pudo continuar con la carrera de psicología mientras jugaba al vóley, porque cuando paso del amateurismo al profesionalismo no existía la posibilidad de hacer ambas al mismo tiempo: “Es importante que nosotros aprendamos, no solo por el lado de saber que vamos a tener una salida laboral a la hora de retirarnos, sino también para tener herramientas en nuestra profesión que nos puedan sumar”.

En el libro, Ojea recorre lo que llama “el círculo virtuoso del deporte”, es decir, la escuela, el club, la federación y la universidad, cuatro pilares fundamentales para el desarrollo deportivo. Para el autor el primer espacio donde los jóvenes pueden acercarse al deporte es la escuela y si quieren avanzar más porque les interesa y le gusta está el club de barrio.

La diputada Gisela Marziotta cuando tuvo la palabra expresó la importancia de que se legalice el proyecto de ley de la doble carrera de las y los deportistas del cual es autora y enfatizó que el libro difunde: “las claves para transformar la realidad desde el deporte” que “ahora estarán disponibles para todos y todas”.

Ojea hizo un diagnóstico de la situación actual del deporte en Argentina: “No hay una política pública destinada a la doble carrera de la Secretaría de Deporte de la Ciudad, ni del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y nos basamos en la buena voluntad de la Federación y de las universidades, por eso la importancia del proyecto de ley. Todos dicen que está todo bien pero después no se pone un solo peso en los deportistas”.

“En general los deportistas quieren estudiar y hay una demanda, que si las federaciones y los dirigentes deportivos la toman como propia, cualquier deportista joven de la argentina puede tener un proyecto de vida pensándolo desde el deporte y la educación”, aseguro Ojea.

Luego de más de 20 años de practicar deporte, y con una larga trayectoria en la gestión deportiva, en su libro Ojea, propone una herramienta educativa y destaca la necesidad de que el deporte impulse la inclusión social y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

Los oradores dejaron en claro que “Jugar en equipo” busca dar un lugar importante a la significación de involucrarse en los aspectos de fondo y conocer las bases de la política pública para seguirlas, difundirlas y que no se interrumpan. Además, de dar un lugar preponderante a las universidades y clubes de barrio para que los deportistas puedan desarrollar su actividad, incluso se habló empezar a pensar en una futura Universidad Nacional del Deporte.

“Yo creo que el juego en equipo nos enseña los valores y el proyecto común. La patria es el otro. Son ideas, fuerzas, motores y la continuidad es un dato. Lo que tiene de importante este libro es que esto no es magia, sucede porque hay una construcción”, aseveró el Rector de la Universidad de José C Paz.

Y añadió: “Hagamos del deporte un proyecto de vida, construido desde la militancia deportiva. El derrame no funciona, lo que funciona es la planificación estratégica”.

Ojea, contento por haber podido compartir con todos los que estaban en la edición número 46 de la Feria, confesó: “Cuando terminé el libro lo primero que hice fue ir a ver a Víctor Santa María. Yo quería que entrara por Grupo Octubre y no por otra editorial. Por ahí podría haber accedido a una editorial universitaria, que hay un montón, pero yo quería esta, por suerte hubo Alcoyana”.