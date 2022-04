El tenista argentino Sebastián Báez superó este sábado al español Albert Ramos Viñolas por 6-3, 6-7 (7-9) y 6-0 y accedió a la final del torneo de Estoril, en Portugal, donde intentará conquistar el primer título ATP de su carrera.

El oriundo de San Martín dio un nuevo batacazo al eliminar al vigente campeón del certamen en un partido que duró 2 horas y 34 minutos y este domingo a las 11.30 (hora de argentina) se medirá en la final al estadounidense Frances Tiafoe, quien eliminó a su compatriota Sebastián Korda por 4-6 7-6 (2) 6-4.

El encuentro no fue nada sencillo para el argentino de 21 años que demostró un tenis sólido en el primer set para imponerse por 6-3, pero en el segundo no logró repetir (5-7) pese a revertir una ventaja de 1-5 en el tie break, en la que contó con dos match points que no supo aprovechar.

Pese a la buena actuación del experimentado Ramos Viñolas; Báez sacó a relucir su mejor desempeño y con una versión extraordinaria de si mismo, le propinó un 6-0 categórico que lo depositó en la final.

El argentino llega a la final luego de un interesante recorrido en Estoril, donde eliminó al campeón de Grand Slam y de Copa Davis, Cilic, además de dejar en el camino al ganador de 15 torneos ATP -y también campeón de la Davis- Gasquet y ahora eliminó al defensor del título.

Por su parte, Báez una vez concluido su triunfo comentó: "Tuve chances en el tie break del segundo set para ganar y no las aproveché; jugaron un poco los nervios, pero estas cosas pasan en el tenis".

"Por suerte en lo físico me benefició ir al tercer set y lo pude sacar adelante. Ahora quiero recuperarme de la mejor manera posible y espero hacerlo mejor este domingo. Todavía quedan cosas para hacer", finalizó en declaraciones citadas por el sitio del diario La Nación.

Será la segunda final de ATP para Báez, que accedió en febrero pasado a la del ATP de Santiago de Chile, tras vencer justamente a Ramos Viñolas, y en esa instancia no pudo con el español Pedro Martínez.