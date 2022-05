En un acto por el Día Internacional de los Trabajadores junto a los presidentes de las centrales sindicales de Brasil, el exmandatario Lula da Silva aseguró que el gigante sudamericano volverá a tener una sociedad “donde el amor supera al odio”. El candidato favorito de la opinión pública dijo que alguien mejor que el actual jefe de Estado Jair Bolsonaro ganará los comicios presidenciales de octubre. Mientras, los seguidores de Bolsonaro participaron en un acto a pocos kilómetros de la plaza Charles Miller desde donde habló Lula.



Un primero de mayo con Lula

Brasil conmemoró el primero de mayo con movilizaciones en todo el país. El expresidente Lula da Silva habló en un acto en la plaza Charles Miller en la ciudad de Sao Paulo, donde en un breve discurso resaltó los logros de la gestión del Partido de los Trabajadores brasileño (2003-2011) y criticó a la administración del ultraderechista Bolsonaro. Lula recordó que durante su gobierno el PIB del país creció en torno a un 4,1 por ciento cada año, se crearon 22 millones de empleos y la inflación de entonces no superó el 4,5 por ciento anual, casi tres veces menos que la que actualmente tiene Brasil (11,30 por ciento).

"Vamos a volver a ser un país civilizado, la Constitución va a respetarse", aseguró Lula. "Vamos a volver a ser una sociedad donde el amor supera al odio y donde la cultura supera a la ignorancia", remarcó el exlíder sindical.



A pesar de que Lula hace unas semanas confirmó que sería candidato en las presidenciales, el líder del PT recordó que su candidatura todavía no ha sido formalizada. "Sabes que no tenemos mucha gente a favor en la Justicia, puede haber gente a la que no le guste lo que estamos diciendo. Así que me quedé un poco atrás porque no puedo hablar de elecciones. Estoy aquí en un acto del primero de mayo para discutir el problema de los trabajadores brasileños en este país", dijo citado por el diario O Globo.

Lula además aprovechó para disculparse por sus palabras en la jornada anterior en un acto en el norte del país donde dijo que a Bolsonaro sólo le gusta la policía, no la gente. El exmandatario se corrigió y aclaró que lo que quiso expresar es que “a Bolsonaro sólo le gusta la milicia, no la gente”. Lula además recordó que a pesar de sus errores la policía muchas veces salva a personas del pueblo trabajador y deberían de ser tratados como trabajadores.

"Y decidí pedirle disculpas porque en este país no es habitual que la gente se disculpe. Y, por ejemplo, llevo seis años esperando que las personas que me han acusado todo el tiempo se disculpen. Sólo discúlpate. Pedir disculpas al pueblo brasileño. Pide disculpas a las mujeres y los niños que se quedaron meses y meses escuchando cómo me insultaban", aseguró en su discurso este domingo. Días atrás, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el proceso judicial Lava Jato vulneró los derechos de Lula y que el entonces juez Sergio Moro fue parcial.

El expresidente brasileño también se refirió a la inflación del país sudamericano y dijo que durante su gestión hubo un reajuste real de los salarios. "Por eso tenemos que hacer una lucha inmensa para que podamos reducir la inflación, y transformar lo que es inflación en aumentos salariales para que la gente pueda comer y vivir mejor en este país", dijo.

Entre los participantes estuvo el concejal Eduardo Suplicy (PT) y el diputado federal Orlando Silva (PCdoB), representantes y trabajadores de la CUT, la Central Intersindical de la Clase Obrera y la Pública del Servidor, organizaciones gremiales como Fuerza Sindical, Unión General de Trabajadores y la Nueva Central de Trabajadores.



La vereda bolsonarista

A pocos kilómetros del acto de las centrales obreras de Brasil en el que participó Lula centenares de bolsonaristas se reunieron para mostrar apoyo al líder ultraderechista y no se registraron incidentes violentos en las celebraciones. Los seguidores del gobierno enaltecieron la gestión de Bolsonaro así como su decisión de otorgar un indulto a un diputado afín que había sido condenado por amenazar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia e incitar actos contra la democracia. El bolsonarismo además criticó al máximo tribunal de justicia por poner obstáculos a la reelección del actual jefe de Estado.



Poco antes de las palabras de Lula, Bolsonaro dio un corto mensaje a sus seguidores. Las palabras del presidente brasileño fueron transmitidas de forma virtual a través de una pantalla gigante ubicada en la Avenida Paulista cerca del Museo de Arte Moderno. "Iré donde ustedes estén. Siempre estaré al lado de la población brasileña. Agradezco al creador por mi vida y a muchos de ustedes por creer y ofrecerme esta misión de guiar el destino de Brasil. El bien siempre vence al mal", dijo Bolsonaro.