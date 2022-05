El oficialismo conmemoró en las redes sociales el Día del Trabajador. El presidente Alberto Fernández aseguró en su cuenta de Twitter que la celebración debía realizarse "creando trabajo" y destacó que "el empleo privado creció durante trece meses consecutivos". El jefe de Gabinete, Juan Manzur, agradeció "el esfuerzo que ponen para seguir construyendo el futuro de nuestro país" y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, saludó a los trabajadores con la publicación de imágenes que lo muestran junto a integrantes de cooperativas de trabajo. El diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, posteó un video de La Cámpora en el que aparece la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su gobierno y en el que señala "podemos mirar a los trabajadores a los ojos. Nunca los traicionamos".

"Este domingo les deseo un feliz Día del Trabajador y la Trabajadora. Lo celebramos creando trabajo. El empleo privado creció durante 13 meses consecutivos", indicó el presidente en su cuenta de Twitter saludando a los trabajadores. "Ya pusimos en marcha la economía. Ahora, estamos recomponiendo el salario en toda la Argentina. En febrero aumentaron 3,1 por ciento y seguiremos haciendo todo para que le ganen a la inflación. Cuentan conmigo", apuntó apoyándose en los datos positivos de la creación de puestos de trabajo después del tramo más difícil que dejó la pandemia de coronavirus. Acompañó su saludo con un video realizado con fragmentos del discurso que dio el sábado en San Vicente, junto a trabajadores de la construcción en las obras sobre la Autopista Presidente Perón.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, saludó a los trabajadores en Twitter con un video que muestra sus visitas a distintas cooperativas de trabajo y fábricas recuperadas y donde destacan que "la salida es con el empleo como puente". A su vez, acompañando las imágenes, Zabaleta apuntó que había que seguir "construyendo unidos para que cada día haya más trabajadores y trabajadoras que se incorporen al empleo genuino y de calidad". También el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se expresó en sus redes para saludar con un video y distintas placas que muestran indicadores de crecimiento del empleo en el país. "Quiero saludar a las trabajadoras y trabajadores y agradecer el esfuerzo que ponen para seguir construyendo el futuro de nuestro país. Con más trabajo seguirá creciendo la Argentina", aseguró el ex gobernador tucumano.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, recordó que "se conmemora el día internacional de los trabajadores, en homenaje a miles que lucharon e incluso dieron su vida en defensa de las condiciones laborales, la jornada de ocho horas y un salario digno". Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, apuntó que quería "reivindicar el esfuerzo de quienes trabajan todos los días. Y más que nunca, construir organización política y unidad para garantizar más y mejor empleo. Feliz #DiaDelTrabajador y la trabajadora, especialmente a las y los de la @CancilleriaARG".

En tanto, el diputado del FdT y Presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, posteó en sus redes sociales un video de la agrupación kirchnerista que lidera, La Cámpora. Allí, se ve a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cuando estaba al frente del Poder Ejecutivo dando algunos de sus discursos, como cuando señala: "Acá la derecha nos dice que la culpa la tienen los derechos de laburantes. ¿Sabés qué? Minga!!". En otro extracto de sus discursos, explica la génesis del pensamiento liberal moderno, al indicar que "el sentido común que creó el neoliberalismo es el que te dice que sos absolutamente libre, y por lo tanto vos decidís si tenés trabajo. Y si tenés trabajo es porque sos libre y tenés méritos y si no tenés trabajo es porque no te lo merecés o porque no trabajás lo suficiente", intercalado con discursos del ex presidente Mauricio Macri hablando en contra de los derechos de los trabajadores. Finalmente, en el video aparecen imágenes del ex presidente Néstor Kirchner sobre otro discurso de la ex presidente de fondo que resume los doce años de kirchnerismo al señalar que podían "mirar a los ojos de los trabajadores, siempre tuvieron paritarias libres, nunca los traicionamos".