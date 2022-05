Con extenso discurso de una hora y veinte, Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, abrió el año parlamentario en la Asamblea Legislativa que dejó inaugurado un nuevo periodo de Sesiones Ordinarias.



Fue su tercer discurso en la Asamblea, pero el primero con público, ya que los anteriores se realizaron con público acotado y transmitido por redes sociales debido a la pandemia. Esta vez hubo cambio de lugar: el tradicional escenario del Cine Teatro Catamarca se trasladó al Polideportivo Capital, y se permitió el ingreso de militantes y público en general.

Antes de iniciar, el mandatario pidió un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia y por el cabo de policía Chávez, recientemente asesinado en ejercicio del deber.

“En 2020 iniciamos las sesiones en medio de medidas sanitarias e incertidumbre; hoy volvemos a encontrarnos para seguir avanzando juntos”, comenzó. Al inicio anunció la incorporación de 500 personas en el área de salud: “Quiero ratificar que estamos incorporando 500 nuevos empleados de la Salud en los distintos hospitales de la provincia”, dijo.

Entre los anuncios más importante Jalil comprometió que “ningún empleado de la Administración Pública Provincial percibirá un salario neto menor a $65.000. Para eso vamos a realizar un aporte no remunerativo y no bonificable nivelador para quienes no lleguen a esa suma”, aseguró.

Anunció además el pase a planta permanente del personal de la Administración provincial que tenga como mínimo seis meses de antigüedad. La medida alcanza a 170 agentes de la planta no permanente de la Administración Pública Provincial, los famosos contratos de servicio. En total, sumando los ingresos de la salud, casi 700 agentes pasarán a pertenecer a la planta de empleo de la provincia.

Jalil remarcó el logro de su gestión en el ranking de empleo: “durante seis meses consecutivos, desde agosto de 2021 hasta enero de 2022, Catamarca ocupó mes a mes los primeros lugares del ranking nacional de empleo privado en la comparación interanual del empleo asalariado registrado”, dijo. Y marcó que cuatro departamentos del oeste de la provincia están entre las diez localidades de la Argentina con mayor generación de empleo privado registrado: Andalgalá, Belén, Tinogasta y Santa María.

“Para que Catamarca sea un destino de oportunidades debemos garantizar la continuidad de tres ejes claves de trabajo: distribución racional de los recursos, planificación e inversión en obra pública y la búsqueda de inversiones”, apuntó.

Remarcó que en 2021 se giraron 2947 millones a los 36 municipios de la provincia, y que se están encarando obras por 75.000 millones con el Gobierno nacional.

La industria, las rutas, el Norte Grande con la conformación de la Agencia de Inversión y Comercio Exterior, el Corredor Bioceánico, los parques solares de Saujil, las obras hídricas, y los gasoductos, fueron mencionados en diversas obras distribuidas en toda la provincia.

Con respecto a la minería aseguró que “no se trata de minería sí o minería no; sino de hacerlo de forma responsable y sostenible”.

Menciones

En el discurso nombró 4 veces a Alberto Fernández, 14 veces a Lucía Corpacci, 2 a Gustavo Saadi, y una vez al vicegobernador Rubén Dusso, y a tres intendentes que se muestran muy cercanos al mandatario: Guillermo Ferreyra, Sebastián Nóblega y Eduardo Menecier.

También mencionó 11 obras en ejecución y por ejecutar en el municipio de Fiambalá:

Avance del Parque Industrial.

Próxima inauguración del hospital de mediana complejidad, construido con recursos provinciales.

Anuncio de la construcción del hospital de Medanitos.

Inauguración de la obra histórica de la canalización de la primera etapa del río Guanchín que permitirá recuperar hectáreas para la producción y continuación de la segunda etapa de la obra.

Obras de cloacas y planta de tratamiento cloacal para la ciudad de Fiambalá.

Inversión de 380 millones de dólares para la construcción de la planta de carbonato de litio y desarrollo minero en el proyecto 3Q que proyecta producir 20.000 t de litio.

Potenciación del fideicomiso de Zijin para las obras del puente de Medanitos y la puesta en valor de Las Termas.

Obras de infraestructura energética y de riego para Punta de Agua.

Ampliación de producción de la Bodega La Indómita de 100 mil litros a un millón. Y la garantía del precio de la uva para los productores.

Proyecto de Frigorífico Multiespecie en Palo Blanco con fondos de la minera Zijin.

Primera etapa de la obra del Polideportivo.

Dos veces invitó a la oposición al diálogo, y creó nuevos cruces y respuestas por parte de políticos de Juntos por el Cambio: Thiago Punete, Francisco Monti y Luis Lobo Vergara entre ellos.

Banderas

El efecto militante deseado se logró con la presencia del Movimiento Evita que lidera Natalia Soria, banderas de la intendenta Susana Zenteno, la Agrupación 28 de octubre de Santa María y Andalgalá, la Corriente Pueblo Unido y La Cámpora.