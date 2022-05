Denuncian dos explosiones en una provincia rusa fronteriza con Ucrania

El gobernador de la provincia rusa de Belgorod, Viacheslav Gladkov, informó hoy de "dos potentes explosiones" que no causaron daños personales ni materiales en esa región fronteriza con Ucrania.



"Hace media hora me despertaron dos potentes explosiones, que no causaron pérdidas personales ni materiales, según el centro operativo. En las redes sociales aparecieron imágenes de llamaradas en el cielo", escribió el gobernador en su cuenta de Telegram.



El 25 de abril, Gladkov denunció ataques lanzados contra los poblados de Nejoteevka y Zhuravliovka, situados cerca de la frontera con Ucrania.