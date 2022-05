El ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" de Pedro, publicó un video este lunes a raíz del Día Internacional contra el Bullying y le pidió a los jóvenes que "rompan el silencio".

"Algunos saben que viví experiencias con esta situación. Tuve la suerte de tener en el colegio compañeros que fueron muy empáticos, pero es cierto que esto no es un chiste, sino una problemática que genera consecuencias graves en la población escolar, los clubes y otros ámbitos", expresó el titular de Interior.

Por otro lado, el funcionario remarcó que las situaciones de acoso escolar "son algo muy serio" y llamó a construir una sociedad mejor.

"Por eso quiero darles este mensaje, porque tenemos que construir una sociedad mejor y tenemos que romper el silencio. Si sos alguien que está sufriendo acoso, tenés que hablar con tu papá, con tu mamá, porque es la única forma que entre todos y todas podamos contribuir a ser una sociedad más justa y más empática", señaló.

Por último, el ministro pidió no subestimar "un problema que puede tener consecuencias graves", y cerró: "Sé que es difícil Yo lo viví. No son solo chistes. Que el silencio no gane".

Siete de cada diez niños sufren bullying en Argentina

Siete de cada diez niñes y adolescentes en la Argentina sufren bullying o algún otro tipo de maltratos en entornos escolares, según un estudio de alcance internacional difundido por la ONG Bullying sin Fronteras en el marco del Día Internacional contra el Acoso Escolar que se conmemora este lunes 2 de mayo.

De acuerdo con los datos aportados por el estudio, realizado entre enero de 2021 y marzo de 2022 en varias regiones, Argentina se encuentra entre uno de los países con más casos de bullying y ciberbullying en el mundo.

En el período abarcado por la investigación, se contabilizaron 14.800 casos en el país, lo que implica un incremento del 20 por ciento con respecto al último informe, realizado en 2019, donde se habían registrado 12.300 casos.

El 2 de mayo de 2013, la ONG “Bullying Sin Fronteras” creó el Día Mundial contra el Bullying/Acoso Escolar, y la fecha aprobada durante el mismo año, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con el fin de promover herramientas y prevenir los episodios de violencia entre la juventud.