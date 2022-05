Tras el trabajoso acuerdo político para conformar las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, oficialismo y oposición se disputan la agenda parlamentaria. El Frente de Todos buscará a partir de este lunes avanzar con los dictámenes de proyectos que cuentan con amplios consensos para intentar llevarlos al recinto esta semana. Una lista que incluye la nueva ley de VIH, Cannabis Medicinal, la extensión hasta 2072 de los fondos para las industrias culturales, un régimen de incentivos para la adquisición de taxis, una ley con beneficios para el sector de la construcción. En tanto, Juntos por el Cambio acordó con otras bancadas opositoras la convocatoria a una sesión especial para este jueves para tratar la incorporación de la Boleta Única de Papel en la próxima elección presidencial, que contaría con quórum pero no alcanzaría los dos tercios necesarios para el tratamiento sobre tablas. Apenas tres horas después de la primera convocatoria del jueves, el interbloque macrista impulsa en soledad otra sesión especial para tratar un proyecto propio de solución para los deudores de los Créditos UVA, que también podría frustrarse ante la falta acompañamiento de otros sectores opositores.

Será un martes agitado en la Cámara baja tras la parálisis que produjo la disputa por el armado de las comisiones legislativas en medio de una paridad de fuerzas entre oficialismo y oposición. Con la convocatoria a distintas comisiones, el FdT quiere dar impulso a una agenda de “desarrollo productivo” que tiene pendiente desde que el Gobierno convocó sin suerte a sesiones extraordinarias durante el verano.

Allí abordará un conjunto de proyectos que tienen un amplio consenso entre las distintas bancadas políticas. “Un súper martes de trabajo” y “con la agenda de la gente”, como lo calificaron desde la presidencia de la Cámara. Iniciativas que el titular del cuerpo, Sergio Massa, “acordó con los gobernadores de Norte Grande y la Unión Industrial Argentina”.

La comisión de Presupuesto arrancará al mediodía con la creación del Régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de Taxis y la Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2072 de los fondos para industrias culturales: cine nacional, teatro independiente, música y bibliotecas populares. Luego, Presupuesto abordará en un plenario con la comisión de Acción Social y Salud Pública, la iniciativa que declara de interés público nacional la respuesta integral a la infección por el virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las Hepatitis Virales, la Tuberculosis y las Infecciones de Transmisión Sexual.

Más tarde, será el turno del proyecto que crea el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial, de la que participarán también Presupuesto y al comisión de Agricultura. Mientras, la comisión de Legislación General tratará la prórroga por 90 días del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda.

De no haber dificultades, desde el bloque oficialista que conduce el santafesino Germán Martínez, la intención es llevarlos esta semana al recinto y la fecha tentativa sería en principio este miércoles. Incluso no se descarta una negociación que incluya en la convocatoria a sesionar otros temas propuestos desde los bloques opositores.

La decisión del FdT es poner en funcionamiento la Cámara y retomar proyectos pendientes que la Casa Rosada había planteado como temas prioritarios. Además de bloquear la ofensiva opositora por intentar dominar la agenda parlamentaria con dos convocatorias a sesiones especiales para este jueves.

La primera es para tratar la implementación de la Boleta Única de Papel como instrumento electoral para las próximas elecciones, en reemplazo de las boletas partidarias. Una iniciativa que JxC cedió –-tras un acuerdo— al Interbloque Federal y cuya convocatoria encabeza Florencio Randazzo (del lavagnista Identidad Bonaerense) con el acompañamiento de diputados de los diversos bloques que integran la alianza macrista.

La sesión alcanzaría el quórum con la participación de todo JxC, los federales, los libertarios, los dos diputados de SER y del oficialismo rionegrino que respalda la iniciativa pero que divide posturas en el Interbloque Provincias Unidas que integra. Un poroteo que controla el ex presidente de la Cámara baja, el macrista Emilio Monzó.

La jugada opositora apunta a medir la reacción oficialista en un proyecto que este jueves tendría destino de fracaso porque si el FdT no baja al recinto, no contaría con los dos tercios necesarios para tratar sobre tablas un proyecto que no tiene dictamen de comisión. Aún así, la idea de JxC es instalar en la agenda parlamentaria la propuesta que tiene proyectos de diferentes bancadas de la oposición.

Más compleja aparece la convocatoria prevista sólo tres horas más tarde que impulsó en soledad JxC para tratar los proyectos de los radicales Julio Cobos y del exdiputado Alvaro De Lamadrid para brindar una solución a los deudores de los Créditos UVA que impulsó el macrismo durante su gobierno y cuyo quinto congelamiento vence en septiembre. Un tema más complejo que no tendría mayor acompañamiento del resto del abanico opositor y que podría naufragar por falta de quórum. Aunque el objetivo de JxC es forzar al oficialismo a abordarlo.