Los permisionarios, encargados de llevar adelante el cobro del estacionamiento medido en la ciudad de Salta, pidieron la inmediata implementación de la ordenanza que dispone el aumento de la hora de estacionamiento a $50. En ella también se dispone la actualización automática del monto, que será anual y estará regido por el valor de la Unidad Tributaria (UT).

Los trabajadores se declararon en estado de alerta y movilización después de que no tuvieran novedades sobre la puesta en marcha de la nueva norma, que fue aprobada el 13 de abril. Por su parte, desde el Ejecutivo municipal aseguraron a este medio que es inminente la promulgación de la ordenanza.

El representante de los permisionarios, Oscar Luna, dijo a Salta/12 que lo único que piden es que se cumpla lo pactado. Hasta las últimas horas de ayer, desde el gobierno de Bettina Romero se les pidió que esperen hasta el miércoles 4, ya que ese día se entregarían los nuevos talonarios, pues faltan dos firmas de funcionarios municipales.

Según les comentaron, la demora se debió al accionar del Concejo Deliberante ya que se "tardaron" en enviar los papeles. Tras ese aviso, Luna dijo que hay un "tira y afloje" con el Ejecutivo municipal, dado que "hay permisionarios que quieren ir a manifestación", y hasta anoche no sabían si hoy llevarían adelante una medida de fuerza.

Por su parte, Luna se mostró a favor de esperar hasta el próximo miércoles, y si entonces no tenían respuestas, iniciar una protesta "con la gente fuera" del Centro Civico Municipal.

El 13 de abril los ediles aprobaron modificar el Régimen de Estacionamiento Medido y Pago en la ciudad. De esta manera no sólo aumentará el pago por hora, sino que su valor sería fijado por el valor de la Unidad Tributaria (UT). En ese sentido, se dispuso una tarifa de 1,5 UT por hora para autos y camionetas, que actualmente equivale a $50, tanto en horario diurno como nocturno. Mientras que se cobrará 0,6 UT, equivalente a $20, para motocicletas.



El texto acordado modificó distintos artículos de la normativa Nº 12.170 del Régimen de Estacionamiento Medido y Pago. En ellos, se facultó al organismo fiscal a redondear las fracciones con el fin de fijar los importes en pesos. A estos efectos se consideró que, del importe final determinado, los enteros en pesos hasta 5 serán equivalentes a $0 y los enteros en pesos superior a 5 serán equivalentes a $10.

Además, se indicó que los permisionarios cobrarían por este sistema el 80% de lo recaudado y el 20% restante es para la Municipalidad de la ciudad de Salta.

En el proyecto aprobado también se dispuso que la autoridad de aplicación y control, será la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta. Además, se incluyeron dos disposiciones transitorias. La primera establece que el talonario para el cobro del estacionamiento tendrá un importe de $500 hasta el 31 de diciembre próximo. Y la segunda, que el monto de la UT será fijo a partir de la vigencia de la ordenanza con el valor actual de $33.63 y hasta el 31 de diciembre también.

Pero la nueva ordenanza "no se promulgó y la gente se quiere levantar", manifestó Luna. Hasta la tarde de ayer no habían tenido un contacto directo con funcionarios, lo que consideraban "una falta de respeto" hacia los permisionarios. "Eso no se banca más porque somos nosotros quienes ponemos la cara", afirmó.

Por su parte, la secretaria de Gobierno municipal, Frida Fonseca, dijo a Salta/12 que la promulgación de la nueva norma "está a punto de salir". "Se aplicará de forma inmediata y se podrá comenzar con el nuevo cobro de estacionamiento medido", aseguró. De esta manera, se entregarán los nuevos talonarios a los trabajadores.

Además, indicó que ni bien se ponga en marcha la ordenanza se identificarán las áreas que oficiarían de control.

Fonseca informó también que llevaron adelante un relevamiento en las 700 cuadras que tienen habilitadas para el cobro del estacionamiento. Es decir, que cuentan con 700 permisos otorgados por la Municipalidad. "Podemos decir que más o menos, el 50% están en regularidad", porque cumplen con los requisitos dispuestos, dijo.

Con respecto al porcentaje restante, la funcionaria aseguró que se los citará para ver qué requisitos les faltan cumplir para darles la habilitación correspondiente. Aunque también dijo que no encontraron a 250 permisionarios en su lugar de trabajo.

"Se hará todo lo que corresponde para que se cumpla la normativa vigente", expresó. En ese sentido, quiso llevar tranquilidad al sector y manifestó que se dará aplicación inmediata a la norma porque es una voluntad de la propia intendenta Romero.