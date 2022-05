En el Gobierno provincial salieron a cuestionar a "los medios porteños" y hablaron de "difamaciones y calumnias" provenientes de los grandes medios de comunicación radicados en la Ciudad de Buenos Aires.

El fuerte cruce entre el gobernador Ricardo Quintela y los principales medios de comunicación nacionales se produjo días atrás cuando el mandatario riojano habló de "la necesidad de bloquear" a esos medios mediante la creación de una red de comunicación regional y se profundizó luego de que Quintela decidiera dar asueto a los estatales este lunes 2 de mayo por el Día del Trabajador, lo que también le valió una feroz crítica por parte no solo de esos medios, sino también de dirigentes nacionales de la oposición.

Este lunes Quintela fue consultado sobre sus declaraciones respecto a "bloquear" a los medios nacionales y el mandatario aclaró sus dichos y ratificó su posición sobre crear una red de comunicación regional.

"Bloquear no es literal la palabra. Lo que planteamos es la necesidad de contar con un sistema de comunicación del Norte Argentino porque a nosotros nos interesa saber qué está pasando en todo el país no únicamente en Capital Federal. Esto no es culpa de los capitalinos sino producto del mismo sistema y de la organización que tiene Argentina que no tiene nada que ver con lo que dice la Constitución de que somos un país federal", afirmó el mandatario riojano.

El viernes Quintela había hablado de "la concentración mediática que hay en la Capital Federal" y había dicho: "Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder modificar esta situación. Tenemos que tener una Red de comunicación del Norte Grande y tener la capacidad de bloquear a aquellos que nos brindan una información sobre la cual nosotros no tenemos la posibilidad de comprobar la veracidad de la misma".

El mandatario riojano había apuntado contra los medios nacionales, y mencionó expresamente a TN y a La Nación +. "Son medios con intereses claramente definidos y donde no hay un periodismo independiente que informe para que la gente saque sus propias conclusiones, yo voy a plantear la necesidad de armar dentro del Norte Grande una red de comunicación que permita que tengamos canales propios en cada una de nuestras provincias y que no tengamos que estar consumiendo permanentemente información podrida, mentirosa, falaz e interesada que confunde a la sociedad argentina", disparó Quintela.

Ahora Quintela y tras este cruce con medios nacionales, sostuvo que la Argentina "es un país donde la mayor parte de las decisiones, las más importantes, se toman en Capital Federal no solo en lo económico, financiero sino también mediático. Lo que hablamos cuando hablamos de un sistema de comunicación que tiene que tener el Norte Grande es porque nos interesa que en las provincias que lo integran se sepa qué pasa en cada una de ellas porque en el Norte como en la mayoría de las provincias argentinas, la realidad es muy distinta a cómo la plantean algunos medios de comunicación ", señaló.

En este punto, Quintela dijo que "la libertad de expresión no es lo mismo que la calumnia y la difamación. La libertad de expresión hay que protegerla que no es lo mismo que la calumnia y la difamación. Cuando se lo agrede al Presidente, se agrede a las y los argentinos. Hay un nivel de calumnias, de malas palabras, de cuestiones soeces que existen ahora en los medios de comunicación que no la vi nunca cuando con respeto se puede disentir y manifestar diferencias profundas", indicó.

En la misma línea que Quintela, la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santángelo avaló los dichos del Gobernador sobre los medios nacionales. "Con este nuevo ataque difamatorio por parte de medios que se pretenden nacionales, pero que en realidad son la expresión hegemónica de los intereses del puerto, el Gobernador abrió un debate que fue bien recibido por dirigentes provinciales del Norte Grande y del Frente de Todos a nivel nacional, por lo que lejos de debilitarnos, nos fortalece", dijo Santángelo.

Para la responsable de la comunicación provincial, “la reacción de los medios porteños” ante el asueto resuelto por Quintela para este lunes como complemento por el día de los trabajadores “incluyó comentarios discriminatorios y de odio, lesivos para la dignidad de las riojanas y riojanos y que solo pueden entenderse desde la lógica de los intereses políticos que representan”.

"Ante esta situación Quintela no dejó pasar la oportunidad para plantear el problema de la concentración a modo de réplica propositiva, ante un ataque difamatorio absolutamente injustificado por parte de periodistas que jamás pisaron nuestro territorio”, expresó.