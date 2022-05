¿Cómo se hace un periodismo sobre diversidad en Argentina sin dejar de molestar, empujando siempre un paso más los márgenes de lo inadecuado? ¿Y cómo escapar de las fórmulas de la corrección política, del pinkwashing y las de las agencias de noticias? Ahora que las narrativas lgbtti se postulan como vedettes de la industria editorial, reunides bajo el paraguas de discutir el presente y el futuro del periodismo de géneros, comunicadorxs con distintos recorridos y de diferentes generaciones hablarán de cómo se entretejen las luchas con los modos de narrarlas: Adriana Carrasco, Nicolás Colfer, Valeria Licciardi, Flavio Rapisardi, Franco Torchia y Maia Debowicz llenarán de preguntas el stand del Grupo Octubre en la edición de este año de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

SOY, la publicación que cada viernes sale con Pagina12 cumplió el pasado mes de marzo catorce años dando espacio de yire y de tensión a las voces de la diferencia. Nacido en 2008, SOY fue un proyecto pionero e impulsor de un periodismo de géneros, antes de que en Argentina se pudiera incluso soñar con una ley como la de Identidad de Género o la de Matrimonio Igualitario. Fue desde sus inicios un suplemento pensado para ocupar un espacio hasta entonces ninguneado por los grandes medios argentinos y del mundo, ese territorio siempre en disputa entre las comunidades, las contraseñas, las prácticas y los cuerpos que la sigla lgbtti pretende abarcar. Catorce años pensando la diversidad, no solamente sexual, y no sólo en tanto faro temático, sino como un rumbo que abre el abanico de los modos, los enfoques, los formatos y voces involucradas a la hora de contarnos.

La mesa que tendrá lugar este viernes en la Feria del Libro, ¿Quién le teme al periodismo lgbti?, será una oportunidad para festejar este trayecto pero también para pensar qué papel juegan y con qué margen de acción cuentan hoy lxs comunicadorxs frente a la ola reaccionaria que tiene como blanco a los feminismos y la diversidad. Entre otras intervenciones, la periodista y militante feminista lesbiana Adriana Carrasco se preguntará por las intersecciones entre los activismos y el periodismo gráfico. También hablará del rol de sus coberturas, en gran parte realizadas para este suplemento, en la visibilización de la historia de Higui de Jesús, joven lesbiana bonaerense que fue acusada de homicidio simple por defenderse de una violación correctiva grupal. La de Higui fue una historia que llegó a boca de la opinión pública, en 2016, cuando se exigía su liberación -es decir, que pudiera esperar el juicio en libertad- y a principios de este año, cuando fue absuelta después de una lucha colectiva impulsada por el activismo lésbico en alianza con otros sectores. Adriana Carrasco hablará, también, sobre las encrucijadas que representan para el periodismo -y las tensiones que generan dentro de los feminismos-, los grupos transodiantes, que han ido creciendo en los últimos años, conocidos como TERFS. Por su parte, Flavio Rapisardi, investigador, coautor de Baños, fiesta y exilio y Director General de Planeamiento Estratégico e Investigación de la Defensoría del Público, discutirá acerca de cómo hacer un periodismo lgbti que puje por la ampliación de derechos en clave antipanfleto.

“Hacer diversidad sexual meta-periodísticamente hablando siempre es estar haciendo algo que por supuesto no ingresa al centro de lo cubrible. Siempre me interesó ir detrás de lo que no se cubre. Pero no por esa especie de justicia periodística según la cual estamos mostrando aquello que no se ve... sino por la intención de romper los temarios. Y tratar de poner de relieve que aquello que late detrás de las ‘grandes noticias’ debería ser realmente agudizado. No me gustan los slogans. Si los tomo, es para cuestionarlos, extenderlos. Trabajamos con una materia muy proclive al consignismo”, decía hace pocos meses el periodista Franco Torchia en una entrevista en estas páginas. El conductor del programa radial No se puede vivir del amor retomará esos temas este viernes para analizar formas de incidir en la agenda y cómo hacer para que los temas que se consideran “de nicho” logren impregnar todas las páginas de una publicación, o expandirse por todas las secciones de la redacción. Y al revés: cómo mirar desde las perspectivas cuir y transfeministas otros temas de la actualidad. Pero además: cómo se logra para hacer todo esto sin perder de vista el sentido crítico y el sentido del humor.

¿Quién le teme al periodismo lgbti? Participan: Adriana Carrasco, Nicolás Colfer, Valeria Licciardi, Flavio Rapisardi, Franco Torchia y Maia Debowicz. Moderan: Dolores Curia y Flor Monfort. Viernes 6 de mayo a las 19.30 en el stand del Grupo Octubre.