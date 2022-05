Aldosivi de Mar del Plata, que está prendido en la pelea por meterse a los cuartos de final de la Copa de la Liga, sufrió para pasar a los 16avos de final de la Copa Argentina ante Colegiales, de la Primera B, al que le ganó 3-2 en la definición con tiros desde el punto del penal después de empatar 1-1.



Elías Torres abrió la cuenta para Aldosivi y lo empató Ivo Kestler. En los penales anotaron para el ganador Gino, Iritier y Maciel, mientras que fallaron Iñíguez, Rinaldi y Tomás Martínez; y para Colegiales marcaron Falon y Luna pero erraron Herrera, Torres, Sebastián Martínez y Kestler.



El partido se jugó en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba; contó con el arbitraje de Nazareno Arasa y el equipo de Munro terminó con diez por la expulsión de Facundo Melillán.



El DT de Aldosivi, Martín Palermo, puso un equipo alternativo con el debut del arquero Agustín Lastra, llegado de Boca Juniors, el defensor Santiago Laquidain y el goleador Elías Torres.



En la próxima instancia, el conjunto marplatense se medirá con el ganador de Newell's Old Boys-Ituzaingó, que jugarán mañana.



Los cruces ya confirmados para los 16avos de final son: Banfield-Unión (SF), Gimnasia de Jujuy-Racing de Córdoba, Vélez-Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán-Independiente, Chaco For Ever-Talleres (C), Argentinos Juniors-Defensa y Justicia, Racing Club-Agropecuario y Ferro Carril Oeste-Boca Juniors.