El juicio político por "mal desempeño en sus funciones", debido a las denuncias por violencia de género al concejal Enrique Balmaceda, quebró la alianza entre la intendenta de la Capital, radical y aliada de Cambiemos, Inés Brizuela y Doria, y la diputada provincial y ex integrante del gabinete municipal, Teresita Luna. La legisladora que preside el espacio Norte Grande, selló en su momento una alianza electoral con la jefa comunal para ser parte del Gobierno municipal.

La persona que podría reemplazar a Balmaceda, ante la posibilidad de ser destituido, corresponde a una mujer de Norte Grande. Se trata de Norma Fajardo, ahora ex integrante del gabinete municipal. Estaba a cargo de la Secretaría de Gobierno, que antes ocupaba Luna, hasta que asumió como legisladora por la Capital.

"Con lo que aconteció en el Concejo Deliberante, me llevó a mí a tomar una decisión porque en estos momentos estaba cubriendo el área de la secretaría de Asuntos Institucionales de la Secretaria de Gobierno del municipio y al ver que dentro del recinto había una defensa al concejal Balmaceda, en un caso que tiene un proceso judicial y no comparto ni desde lo personal, ni de mi espacio político que represento en el municipio, que es el partido Norte Grande, es que decido renunciar a ese cargo", dijo la ex funcionaria en declaraciones a La Red y que hizo pública su renuncia por medio de su cuenta de twitter.

Fajardo sostuvo que “mantienen una postura y son un espacio político que vienen trabajando con políticas de género hace más de 10 años”. "Viviana Díaz, nuestra concejala tuvo que hacer un bloque unipersonal debido a que los compañeros de Junto por La Rioja no estaban de acuerdo, entonces nosotros mantenemos una línea de trabajo, políticas públicas de género vigente más allá de la ideología política. Sabemos cómo es la situación, estamos del lado de la víctima y no podemos hacer la vista gorda", agregó.

El Concejo Deliberante está compuesto por 16 concejales y concejalas. De ese total, 8 forman parte del Frente de Todos, 5 de Vamos La Rioja, y dos unipersonales que corresponden a Enrique Balmaceda y Viviana Díaz, respectivamente. Para suspender y destituir a un concejal o concejala se necesita el voto de los dos tercios del total del cuerpo de ediles, es decir, 10 votos y el peronismo cuenta con 8 votos propios a los que se suma el voto de Díaz.

Teresita Luna, junto a los legisladores Gustavo Galván y Roberto Klor integran además el bloque de Vamos La Rioja en la Legislatura Provincial. "Por ahora" seguimos en ese bloque fue la respuesta a La Rioja/12 al consultar en el espacio de la legisladora si la salida de funcionarias del municipio también tendría repercusión en la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, la justicia debe resolver sobre la apelación al procesamiento por abuso sexual simple en contra de Balmaceda.