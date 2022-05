El exjuez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni repasó este miércoles, a días del 45 aniversario de la creación de Madres de Plaza de Mayo, la lucha de esta organización de Derechos Humanos. Señaló que en la historia no suelen reconocerse los movimientos "no violentos" como heroicos, pero que en este caso su resistencia "le hizo más daño a la dictadura militar que cualquier resistencia con fuerza física".



En diálogo con AM750, el abogado penalista aseguró que "la historia suele registrar muchas gestas heroicas, violentas". Pero que "pocas veces se detiene en las no violentas". Esto, señaló, tiene su origen en una "subestimación", que cataloga esta lucha como "débil, frágil y poco eficaz".

"Sin embargo, basta pensar en su potencial, que puede ser mayor y más duradera. Como en buena media la historia suelen escribirla los vencedores, esta omisión es demasiado obvia. Nos hace pensar si no están ocultando un medio de lucha que saben demasiado fuerte", comentó el exmagistrado.

Para Zaffaroni "la no violencia no es debilidad porque la respuesta no siempre es no violenta, de modo que se necesita una alta cuota de valentía, firmeza y decisión para soportar las consecuencias sin romper las líneas de la no violencia".



En este sentido, el exjuez señaló que si bien cuando se piensa en estas gestas lo primero que llega a la menta es Gandhi y la independencia de la India, en Argentina tenemos un antecedente más reciente tanto en tiempo como en distancia: las Madres de Plaza de Mayo.



"Contra el poder que desplegó la dictadura se alzó un grupo de mujeres, no militantes, simples madres que convirtieron su dolor en lucha. Para dar vueltas por la Plaza de Mayo", apuntó.



"Se conmemoró el 45 aniversario de la primera vuelta a la Plaza. Las llamaron locas, pero continuaron en sus firmezas", recordó. Y enfatizó: "El pañuelo blanco se convirtió en un símbolo de la no violencia. Y le hicieron más daño al régimen que cualquier resistencia con fuerza física. Como nadie, contribuyeron a su desprestigio moral y ético".