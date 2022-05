El titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Marco Lavagna, asistió este miércoles a la Cámara de Diputados a dar detalles del Censo 2022 que se realizará el próximo 18 de mayo, y confirmó que ya se censaron 2.834.558 viviendas de forma digital, lo que representa a casi 8 millones de personas

“Solo ayer tuvimos 130 mil viviendas cerradas en el día”, dijo ante los legisladores de la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Y destacó la importancia de “volver a tener ese mapa diverso de quienes somos”, a 12 años del último relevamiento realizado en el país, luego de que el relevamiento previsto para 2020 y 2021 fuera suspendido por la pandemia de coronavirus.

En ese contexto, sostuvo que el operativo busca “volver a reconocernos en nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad étnica, nuestra diversidad socioeconómica” y resaltó “la importancia que tiene un censo que nos permite planificar hacia dónde vamos”.

“El objetivo es tener un censo de mucha calidad, muy transparente. Los censos no tienen ideología, no tienen colores políticos, no tienen inclinaciones para un lado o para el otro, el censo es de absolutamente todas las personas que habitan el pueblo argentino”, agregó.

Respecto a cuándo estarán los resultados, estimó que la “misma noche” del 18 de mayo “o al día siguiente” se tendrá “el número muy grosero de cuántos somos”. Y que “a los tres meses, o quizás un poco antes, las personas por sexo y lugar de residencia. A los ocho meses los primeros datos definitivos. Y al año y medio la totalidad de los datos”, agregó.



Cómo será el operativo para el Censo 2022

Si bien está previsto que el censo presencial se realice el 18 de mayo, ya comenzó en zonas patagónicas o de cordillera, por temas climatológicos. En esa línea, Lavagna explicó que una semana antes comenzará el operativo rural en zonas donde “las distancias entre vivienda y vivienda no nos permite hacerlo en un solo día”.

A su vez, subrayó que los censistas fueron capacitados de manera online y presencial y que todos saldrán con una aplicación en el celular que les permitirá ver “la evolución de cómo van censando”.

Luego, explicó que el censo se divide en “un módulo de viviendas y hogares” y “un módulo de población, donde se incluye desde el nivel educativo hasta la cuestión de identidad de género, acceso a la salud y si son parte del mercado activo de trabajo o no”.

“Los censistas comenzarán a trabajar a las 8 y saldrán a hacer el recorrido a partir de las 9. A las 18 horas terminan y ahí se hace el trabajo de cierre. Cada censista cierra su segmento, cada jefe de radio cierra 10 segmentos, y termina el operativo”.

En la jornada habrá “aproximadamente 650 mil censistas” y cada uno pasará, aproximadamente, por 32 viviendas en zonas urbanas, mientras que en algunas provincias "por 28, y otras 36"; y en zonas en la provincia de Buenos Aires "algunos por 46 viviendas, sobre todo en la costa, donde hay viviendas vacías porque son zonas de veraneo”, precisó.

El primer censo digital

Destacó, además, que “es la primera vez que se hace un censo digital en Argentina, que se puede contestar a través de una página web segura y que permite optimizar el operativo”. El operativo digital empezó el 16 de marzo y va a estar abierto hasta el día 18 de mayo a las 8 de la mañana.

Y remarcó que el único lugar donde se puede completar es en censo.gob.ar. "No hay llamados telefónicos, no hay mails, no hay visitas previas”, dijo. Y agregó que el servicio no se cobra.



En su exposición, comparó que el censo presencial en una vivienda con cuatro personas durará para el censista alrededor de 20 minutos, mientras que si en esa casa ya lo realizaron de manera digital solo llevará 40 segundos.

Los costos del Censo 2022

Lavagna reveló que hubo “26 licitaciones públicas de contratación de servicios” y cuatro interesados para la impresión y digitalización de los cuestionarios. En ese sentido, dijo que se estimaba un gasto de 6 mil millones de pesos, que resultó siendo de 4.300 millones.

“Ya terminamos de imprimir todos los formularios y el 98% de los kits están repartidos. Nos falta en alguna zona de Capital Federal y una parte del conurbano”, agregó.

Luego, informó que el operativo tiene un presupuesto estimado de “14 mil millones de pesos”, lo cual no incluye la campaña de comunicación, y los costos se reparten: un 30% para la impresión y digitalización; un 38,6% para la estructura censal; y un 28,1 para logística (Correo)”.

Al concluir, destacó que el costo promedio por persona en el mundo para realizar un censo es entre “3 y 5 dólares” y en este censo se gastará “3,1 dólares por persona censada”.