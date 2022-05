El secretario de Comercio, Roberto Feletti, se reunió este miércoles con representantes del sector productivo, molinos, panaderos, fabricantes de pastas frescas y fideeros para coordinar la puesta en marcha del fideicomiso destinado a contener el precio del trigo. “Nos informaron que a partir del lunes los fondos van a estar en el fideicomiso para que a medida que los molinos se inscriban en el registro puedan acceder al trigo subsidiado”, aseguró a Página/12, Gastón Mora, titular del Centro de Panaderos 27 de abril. En la Ciudad de Buenos Aires el kilo de pan se está vendiendo en torno a los 330 pesos y el objetivo es que pueda ubicarse por debajo de los 270 pesos. También hubo reuniones con los fabricantes de productos de limpieza como parte del monitoreo del Programa Precios Cuidados.

“La Secretaría de Comercio Interior ha llevado adelante hasta acá todos los pasos para

constituir el fideicomiso y tener los fondos disponibles, con la institucionalidad y el andamiaje jurídico requeridos. Estamos en condiciones de desembolsar los fondos para asegurar el precio del trigo”, aseguró Feletti y les solicitó la máxima colaboración a todos los sectores para poder complementar este esquema, que implica una ingeniería muy compleja. “Ante el impacto de la guerra en el valor del trigo, este es un esfuerzo del Estado Nacional para colocar la harina a precios accesibles y mantener el mercado abastecido”, agregó el secretario.

El Fondo Estabilizador tiene como objetivo contener el precio interno de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos. El financiamiento se realiza a través de la recaudación del diferencial del 2 por ciento de los derechos de exportación de harina y aceite de soja, que recientemente subieron de 31 a 33 por ciento.

Comercio Interior preciso que la medida alcanza a 11 empresas exportadoras de subproductos de soja, de las cuales 8 representan el 95 por ciento del total de las exportaciones. La suba de las retenciones aportó aproximadamente entre 370/400 millones de dólares.

Bajo el nuevo esquema de estabilización la bolsa de harina de 25 kilos 000 va a costar 1150 más impuestos. “Eso va a permitir que el precio del kilo de pan se ubique entre 220 y 270 pesos”, aseguró Mora. Entre los productos alcanzados por el subsidio también están las harinas tipo 0000, tapera y semolín.

Para la fiscalización y monitoreo del correcto funcionamiento de este mecanismo se realizarán inspecciones en el Area Metropolitana de Buenos Aires a cargo de la Secretaría y en las provincias se trabajará con el Consejo Federal de Comercio Interior para coordinar los relevamientos. “Vamos a tener una trazabilidad de la bolsa subsidiada. El que se descubra que recibió la bolsa subsidiada, pero no respete el precio acordado, será sancionado”, advirtió Feletti, y recalcó que el subsidio es para el precio final al consumidor. Desde el Centro de Panaderos 27 de abril, Mora aseguró que las bolsas llegarán con un cartel que diga “Harina con subsidio del Estado” y confirmó que desde el gobierno les dijeron que quienes las reciban y no respeten el precios tendrán un apercibimiento, pero aseguró que no se dieron precisiones en la reunión sobre cuál podría ser la sanción. “Igual confío en que los colegas van a tener la mesura suficiente dado que el subsidio está destinado al consumidor final y no a los panaderos”, agregó.

“Los precios subsidiados del pan y derivados de la harina como fideos y galletitas, entre otros llegarán al consumidor final dentro de unos días, cuando la puesta en marcha del mecanismo complete su alcance a cada eslabón de la cadena de comercialización”, agregó Comercio Interior a través de un comunicado.

Artículos de limpieza

Feletti también se reunió este miércoles con autoridades de las empresas Reckitt, PyG, Papelera San Andrés de Giles, Papelera del Plata, SC Johnson, Queruclor y CLOROX. El encuentro forma parte de los monitoreos que está llevando adelante Comercio Interior sobre el desempeño de +Precios Cuidados durante el primer cuatrimestre. Allí se advirtió sobre una leve caída en el abastecimiento del programa (con heterogeneidad según las empresas), y sobre subas de precios en los productos que están por fuera de la canasta regulada. Además, se solicitó que manden la información requerida para consolidar un sendero de niveles de producción, que permita tener la certeza de que las canastas van a estar abastecidas.