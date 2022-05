Desde Chilecito, donde encabezó la presentación de la Ruta del Torrontés Riojano, el gobernador Ricardo Quintela apuntó al Ministerio de Economía de la Nación al reclamar los fondos extracoparticipables. En declaraciones periodísticas el mandatario dijo que el monto debe ser actualizado, y afirmó que adeudan 5 meses de recursos bajo ese concepto. “La Rioja no está recibiendo los fondos extracoparticipables, tampoco los municipios. Estamos teniendo problemas con el Ministerio de Economía más precisamente con la Secretaría de Hacienda”, expresó Quintela al ser consultado sobre la posibilidad de otorgar un bono a la Administración Pública. “Nosotros hemos dado el 26% de aumento salarial, primero 16% y luego el 10% y la inflación va a estar en un 18 y 19 por ciento, por lo tanto, estamos 7 puntos por encima. No se va a otorgar ningún bono”, aseguró.

El Gobernador dijo que “a la provincia de Buenos Aires le otorgaron $80.000 mil millones de un solo saque, ahora le entregaron $6.000 mil millones más para la mesa alimentaria, y a la Provincia no le pueden lo que está acordado, está en el dictamen de Comisión de Presupuesto y Hacienda, que no salió porque los radicales no lo quisieron votar”, dijo en relación al presupuesto que no fue aprobado en el Congreso.

En este sentido, agregó que “con el Gobierno nacional hubo un acuerdo respecto de la emisión de un futuro DNU que daría alivio financiero a la provincia ya tienen cinco meses de atraso que generan dificultades en la calidad prestacional de todos los servicios que deben brindar a todos los riojanos y también con el tema de los sueldos”.

La Rioja había conseguido el compromiso para elevar de $12.500 a $25 mil millones los fondos extra en el presupuesto previsto para 2022. De este total, $24 mil millones estaban destinado a la Provincia, $500 millones al municipio de Capital y $500 millones al resto de municipios. Con el mismo montó del 2021, la provincia recibe mil millones de manera mensual.

En diálogo con La Rioja/12, el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, sostuvo que “existe preocupación” porque la cuota establecida de estos fondos “ha perdido el valor” en relación al proceso inflacionario. “La situación afecta gravemente no solo por la suba de precios sino también porque el Gobierno tiene una pauta salarial ambiciosa”, afirmó y consideró que “tienen expectativas para que esos fondos sean actualizados y no se generen problemas en los servicios que brinda el estado”. Recordó también que los municipios viven la misma situación porque tampoco tienen la actualización de fondos.