Cada reacción de los partidos de la Champions que realiza Sergio "el Kun" Agüero en la plataforma Star+ da que hablar. La transmisión del partido en que el Real Madrid venció 3 a 1 al Manchester City no fue la excepción. El exdelantero y máximo goleador del club ingles vivió la contienda como un hincha más, pasando de la satifacción de la victoria parcial a la desesperación, el enojo y fastidio tras la derrota.

A lo largo del streaming, el "Kun" habló con Oscar Ruggeri, Lionel Messi y Carlos Tevez, tildó de mufa a Diego Latorre e insultó al streamer español Ibai Llanos, reconocido hincha del "merengue".

La previa con Ruggeri

La previa del partido estuvo marcada por un encuentro muy especial. El Kun compartió una charla con Oscar Ruggeri, el técnico con el cual debuto en el fútbol profesional en el Independiente en julio del 2003.

“Me dijiste que me divierta y que hiciera lo que hacía en las inferiores. Nunca me imaginé la carrera que hice. No me imaginé lo de la Selección, cinco años en el Atlético, diez años en el City. Cuando debuté en el City usé la 16 y el que salió tenía la 34. Fue el mismo cambio, pero al revés de mi debut en Independiente”, le dijo Agüero al Cabezón.

El defensor campeón del mundial de México 86 aprovechó la oportunidad para preguntarle al Kun si hubiera querído retirarse en "el rojo" de Avellaneda. “Yo quería terminar mi carrera acá, pero siempre lo dije: desde que me fui de Independiente, la gente no tiene nada que ver, pero han pasado muchas cosas que han mentido a la gente de Independiente con muchas cosas”



“Yo si voy, quiero ganar. Yo sabía que eso no iba a pasar”. Además, aclaró que “por ahora no estoy para ayudar a Independiente. No me gusta meterme porque eso es más política y yo tengo mis cosas fuera del fútbol que la verdad que estoy bien y no estoy para hacer todo de cero y eso va a llevar tiempo. Hoy la gente no necesita tiempo sino resultados. En el futuro podría ser”.

Por último, el Kun subrayó ser un ferviente hincha de Independiente y recordó que junto a Gabriel Milito donaron la plata de distintos premios que ganaron en los clubes por los cuales pasaron para que se hiciera el predio donde hoy entrena la primera del rojo. "Cuando era chico me acuerdo que éramos 50 pibes y muchos se iban a su casa sin bañarse porque había una sola ducha. Hoy el futuro son los chicos y si no los tenés bien...”

La transmisión con Tevez

Ruggeri se retiró minutos antes de que empezará el partido y su lugar fue ocupado de manera virtual con Carlos Tevez, otro exfutbolista del City. Ahí "el apache" aprovechó para preguntarle qué hacía el Kun en las reacciones de los partidos.

“En realidad estoy pelotudeando todo el partido. Disney vio que estaba pelotudeando en Twitch y acá estoy. Tres horas pelotudeando con vos. Falta Micky Mouse, quiero tenerlo acá para ver si come galletitas”, bromeó Agüero.

En medio de un primer tiempo intenso pero sin goles, el Kun aprovechó para contarle a Tevez una anecdota con un final escatológico. “Fui a pescar y rompí una rueda. No pesqué nada, fui con guía, pero estaba seco el río, pa. Me levantaban a las 6.30 de la mañana y a las tres de la tarde me agarró unas ganas de echarme un garco y digo, ‘¿dónde voy la puta madre?’

Le dije al guía y me dijo que teníamos como dos horas para volver. Jugó atrás de un árbol, pa. Dejé una secuela (risas)”.

Con la víctoria parcial del City, tanto "el Kun" como "el Apache" se mostraban calmos y jocosos. El drama comenzó cuando el Madrid comenzó a dar vuelta el encuentro.

Con el empate de Rodrygo a los 89 minutos, el Kun se enojó por lo que consideró un error del arquero ingles pero apuntó a Diego Latorre, comentarista del encuentro en la televisión, a quien responsabilizó por el gol. “No, boludo. Mirá vos, la concha de su madre. Cómo la bajó Benzemá ahí. Diego Latorre dijo, ‘Benzema no apareció…’. Mirá, metió la asistencia”, señaló Agüero tildando a Latorre de mufa. La acusación repetiría con el gol de penal que metió Benzema que sentenció el 3 a 1 a favor de Madrid.

La charla con Messi y el insultó a Ibai

Cuando comenzó a consumarse la víctoria del Madrid, Agüero le contó a Tevez que Lionel Messi estaba viendo el partido y que le había enviado un mensaje.

“Me escribió Leo”, contó el Kun. “¿Qué dice Leo?”, le preguntó el Apache. “Me puso ‘dejate de joder, boludo. No puede ser…'”, respondió Agüero.

Luego le mandó un audio al rosarino. “¿Qué pasa pa? Estoy acá laburando y en realidad estoy recaliente. La verdad que no se puede creer. Encima le mando un audio a Ibai (Llanos) diciéndole ‘qué suerte que tenés, qué orto’, y nos hacen un penal. No se puede creer”.